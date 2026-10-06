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[2026 국감] 배경훈, 아모데이 AI 위험 경고에 "이율배반적"

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AI 핵심 요약

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  • 배경훈 부총리가 6일 국감에서 앤트로픽 CEO의 AI 경고를 이율배반적이라 했다.
  • 그는 AI 발전과 안전 가이드라인 마련을 함께 추진해야 한다고 했다.
  • 킬스위치 등 인간의 통제장치와 국제 공조 필요성에도 공감했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"앤트로픽, 얼마 전까지 중고책 스캔해 학습"
"킬스위치 같은 인간 통제장치는 필요"
김우영 의원 "정렬보다 통제가 더 중요"

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)의 AI 위험 경고에 대해 "이율배반적"이라고 강조했다.

배 부총리는 6일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 과기부 국정감사에서 김우영 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 말했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 6일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 AI 안전과 관련한 김우영 더불어민주당 의원의 질의에 답하고 있다. [사진=국회방송]

그는 "얼마 전까지만 해도 앤트로픽이 전 세계의 중고책을 스캐닝해서 데이터 학습을 시키기도 했다"며 "AI 기술 발전의 투자에 여러 가지 부담도 느꼈을 것 같다"고 했다. 이어 "AI를 안전하게 활용할 수 있는 가이드라인을 잘 만들면서 AI 발전을 가속화시키는 것이 중요하다고 생각한다"고 강조했다.

앞서 김 의원은 AI안전연구소가 프롬프트 주입 공격, 내부 저장정보 조작, 메모리 편향 주입 등 세 가지 외부 공격에 대한 방어 실험을 한 결과 대부분 방어에 실패했다고 지적했다.

메모리 편향 주입의 경우 공격자 의도 일치율이 91%를 넘었다고 했다. 김 의원은 아모데이 CEO가 초지능이 인간의 통제와 정렬을 넘어 자율성을 얻으면 매우 위험할 수 있다고 경고하고 있다며, 핵과 달리 AI에는 확산금지조약 같은 상호 억제 장치가 없다고 했다. 그러면서 "저는 정렬보다 통제가 더 중요하다고 생각한다"고 말했다.

다만 배 부총리는 AI를 통제할 장치가 필요하다는 데는 공감했다. 그는 "이미 언급하셨던 킬스위치에 대해서 저도 동의를 한 바 있다"며 "AI는 어떤 특정한 미션이 설정이 되면 멈추지 않는다"고 했다. 이어 "어떤 특정 사이트를 공격하기로 AI한테 미션을 내리면 끝까지 해결할 방법을 찾는다"며 "그렇기 때문에 킬스위치 같은 인간의 통제장치가 필요한 것"이라고 말했다.

김 의원이 제안한 국제 연대에 대해서는 "대한민국이 이런 논의를 하기 위해서 굉장히 유리한 위치에 있다고 생각한다"고 했다. AI 기본법을 근간으로 한국과 공감대를 형성하는 국가들이 많을 것이라는 설명이다.

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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