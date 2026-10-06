'성예건·김예건 연속골' 김은중호, 호주와 2-2…첫 해외 원정 1승 1무

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김은중 감독이 이끄는 한국 남자 올림픽 축구대표팀이 호주와의 두 차례 원정 평가전을 1승 1무로 마무리했다.

한국 21세 이하(U-21) 대표팀은 6일(한국시간) 호주 뉴사우스웨일스주 고스포드 폴리텍 스타디움에서 열린 호주와의 친선경기 2차전에서 2-2로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 올림픽 대표팀 김은중 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.10.06 wcn05002@newspim.com

지난 3일 같은 장소에서 열린 1차전에서 하정우와 윤도영의 연속골을 앞세워 2-1로 승리했던 한국은 2차전 무승부까지 더해 호주 원정을 무패로 마쳤다.

이번 소집은 지난 5월 김 감독 부임 이후 6월 천안 소집훈련, 8월 국내 소집훈련에 이어 세 번째로 진행된 일정이자 첫 해외 원정이었다. 김 감독은 1차전 선발 11명 가운데 박민재, 박혜성, 김태원만 그대로 내보내고 8명을 바꾸며 다양한 선수들을 점검했다.

대폭 변화한 선발진에도 한국은 경기 초반부터 적극적으로 나서며 먼저 앞서갔다. 전반 12분 전민규가 짧게 내준 패스를 받은 성예건이 낮고 정확한 왼발 중거리 슈팅으로 호주 골망을 흔들었다.

전반 36분에는 김예건이 추가골을 터뜨렸다. 오른쪽 측면에서 공을 잡은 김예건은 빠른 드리블 돌파로 페널티박스 안까지 파고든 뒤 왼발 슈팅으로 마무리해 2-0을 만들었다.

하지만 한국은 두 골 차 리드를 지키지 못했다. 전반 추가시간 역습 상황에서 디 피지오에게 추격골을 허용하며 2-1로 전반을 마쳤다. 이어 후반 28분에는 아콘에게 동점골까지 내주면서 결국 2-2로 경기를 마쳤다.

비록 2차전에서는 승리를 놓쳤지만 김은중호는 첫 해외 원정에서 호주를 상대로 1승 1무를 거두며 선수 점검과 실전 경험이라는 성과를 챙겼다. 특히 두 경기에서 하정우, 윤도영, 성예건, 김예건 등 서로 다른 선수들이 골맛을 보며 공격진의 경쟁 가능성도 확인했다.

호주 원정을 끝으로 이번 소집을 마무리한 김은중호는 다음 달 다시 담금질에 나설 예정이다. 대한축구협회는 11월 성인 대표팀 A매치 기간에 맞춰 올림픽 대표팀의 국내 평가전을 추진하고 있다.

아직 상대는 확정되지 않았지만 가능하면 해외 대표팀을 국내로 초청해 경기를 치르는 방안을 검토하고 있다. 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 향한 김은중호의 옥석 가리기도 본격적으로 속도를 낼 전망이다.

wcn05002@newspim.com