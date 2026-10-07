[인터뷰] 디와이씨 "車·방산 역량 결합…로봇·우주항공으로 확장"

AI 핵심 요약beta
- 디와이씨는 6일 자동차·방산 확대 계획을 밝혔다.
- 디와이씨다이나믹스 편입 후 방산 정밀가공을 강화했다.
- 로봇·드론·우주항공으로 적용 분야를 넓힌다.
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LIG D&A 전략적 투자 유치…방산 제품·프로젝트 협력 확대
로봇·드론·우주항공 신규 견적 공동 대응 "기술 적용·양산성 검토"
하이브리드 적용 차종 확대 추진…신규 수주 매출 기여 증가
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 정밀금속부품 전문기업 '디와이씨(DYC)'가 자동차 부품과 방산을 양대 축으로 사업 영역을 확대한다. 지난해 방산 부품 전문기업 디와이씨다이나믹스를 자회사로 편입한 데 이어 로봇·드론·우주항공 등 첨단산업으로 정밀가공 기술의 적용 범위를 넓힐 계획이다.
이종훈 디와이씨 회장은 6일 뉴스핌과의 인터뷰에서 "자동차에서 축적한 대량 양산 및 자동화 생산 역량과 방산에서 검증한 고난도 정밀가공·개발 역량을 결합해 단순한 부품 제조사를 넘어 다양한 첨단산업의 개발 및 양산 과정에 참여하는 기업으로 성장하는 것이 목표"라고 밝혔다.
디와이씨는 내연기관 차량용 구동부품과 친환경 차량용 모터부품을 생산하는 자동차 파워트레인 부품 전문기업이다. ZF·마그나 등 글로벌 자동차 부품기업과 협력하고 있으며, GM·포드·메르세데스-벤츠·BMW 등 주요 완성차 업체 차량에 제품이 적용되고 있다.
◆ 디와이씨다이나믹스 품고 방산 확대…LIG D&A와 협력 강화
디와이씨는 지난해 디와이씨다이나믹스를 자회사로 편입하며 기존 자동차 부품에 방산을 새로운 성장축으로 추가했다.
이 회장은 "디와이씨와 디와이씨다이나믹스는 각각 자동차와 방산을 주요 전방산업으로 두고 있지만 핵심 기반기술이 금속 정밀가공이라는 공통점을 가지고 있다"며 "양사가 수십 년간 정밀금속부품 분야에서 축적한 기술력과 품질·생산 역량을 결합할 수 있게 됐다"고 말했다.
디와이씨다이나믹스는 천궁-Ⅱ와 현궁 등 유도무기와 천무, 155mm 자주포 등에 적용되는 정밀부품을 비롯해 105mm 곡사포와 박격포 등에 사용되는 포탄 신관 관련 정밀금속부품을 생산하고 있다.
방산용 정밀부품은 미크론 단위의 높은 가공 정밀도가 요구되는 동시에 충격과 압력 등 극한 환경에서도 안정적으로 작동해야 한다. 디와이씨다이나믹스는 30년 이상 축적한 방산 개발·생산 노하우와 초정밀 가공 인프라, 품질보증 체계를 갖추고 있다. 한화 계열 방산기업과 LIG D&A, 풍산FNS, 코리아디펜스인더스트리(KDI) 등 국내 주요 방산기업과도 장기간 거래관계를 구축해왔다.
모회사와 자회사의 생산 역량은 서로 다른 강점을 갖는다. 디와이씨는 자동차 부품의 대량 양산과 공정 자동화, 균일한 품질 확보에 강점이 있다. 반면 디와이씨다이나믹스는 복잡한 형상과 높은 정밀도가 필요한 방산 제품을 중심으로 다품종 소량생산과 개발 단계 대응에 강점을 갖고 있다.
이 회장은 "디와이씨다이나믹스가 신규 제품의 개발과 시제품 제작, 고난도 가공을 담당하고 향후 대량 양산이 필요한 경우 디와이씨의 자동화 생산 및 양산 역량을 활용하는 형태의 협업이 가능하다"며 "현재도 생산·품질·기술 전반에서 양사의 강점을 공유하고 있다"고 설명했다.
올해는 LIG D&A가 제3자배정 유상증자 방식으로 디와이씨에 전략적 지분투자를 단행했다. LIG D&A가 협력사와의 상생 및 사업 협력 강화를 위해 투자를 검토하는 과정에서 디와이씨다이나믹스가 투자 대상으로 선정됐고, 상장사인 디와이씨를 대상으로 투자가 이뤄졌다.
이 회장은 "이번 투자를 단순한 재무적 투자보다는 디와이씨다이나믹스가 방산 분야에서 축적해온 기술력과 사업 역량을 인정받은 결과로 보고 있다"며 "기존 협력관계를 더욱 강화하고 향후 신규 방산 프로젝트와 제품 개발 과정에서도 LIG D&A와 사업 협력 기회를 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.
기존 자동차 부품 사업에서도 신규 수주와 적용 차종 확대를 추진하고 있다. 디와이씨가 생산하는 주요 동력전달부품 가운데 상당수는 내연기관뿐 아니라 하이브리드 차량에도 적용할 수 있다. 글로벌 완성차 업체들의 하이브리드 라인업 확대에 따른 추가 수요도 기대하고 있다.
최근 신규 수주를 통해 확보한 물량의 매출 기여도도 점차 높아지고 있으며 기존 고객사와 추가 차종 및 신규 제품 적용을 위한 협의를 이어가고 있다. 친환경차 분야에서는 기존 양산 레퍼런스를 기반으로 적용 차종과 고객사를 확대할 계획이다.
올해 상반기에는 판매수량 증가와 디와이씨다이나믹스의 연결 실적 반영 등에 힘입어 실적 성장세를 이어갔다. 디와이씨는 전체 매출의 95% 이상이 해외에서 발생하는 수출 중심 기업이다.
이 회장은 "방산 사업이 현재 그룹 전체 매출에서 차지하는 비중은 자동차 사업보다 크지 않지만 기존 장기 공급 물량을 기반으로 안정적인 매출이 발생하고 있다"며 "신규 고객사와 제품 확대를 위한 영업과 투자를 지속하고 있어 중장기적으로 방산 부문의 실적 기여도가 점진적으로 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.
◆ 로봇·드론·우주항공으로 확대…"로봇 분야 성과 기대"
디와이씨는 자동차와 방산에서 축적한 정밀가공 기술을 로봇·드론·우주항공 등으로 확대할 계획이다. 현재 디와이씨와 디와이씨다이나믹스는 관련 분야에서 들어오는 신규 견적 요청과 개발 프로젝트에 공동 대응하며 기술 적용 가능성과 양산성을 검토하고 있다.
신규 사업에서는 디와이씨다이나믹스의 고난도 정밀가공과 개발 대응 역량에 디와이씨가 보유한 대량 양산·자동화 생산 역량을 결합한다. 개발과 시제품 제작을 거쳐 향후 대량 양산이 필요한 경우 디와이씨의 생산 역량을 활용하는 방식이다.
이 회장은 "아직 고객사와 협의가 진행 중인 사안이 많아 구체적인 프로젝트와 양산 시점을 공개하기는 어렵다"면서도 "현재 진행 중인 사업 가운데서는 로봇 분야에서 상대적으로 빠른 성과가 나올 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 향후 견적과 개발, 시제품 검증, 양산으로 이어지는 각 단계에 맞춰 사업을 구체화할 방침이다.
중장기적으로는 자동차와 방산이라는 기존 사업 기반을 유지하면서 정밀가공 기술의 적용 산업을 넓힌다는 구상이다. 자동차에서 확보한 대량 양산·자동화 생산 역량과 방산에서 축적한 고난도 정밀가공·개발 역량을 함께 활용해 첨단산업의 개발 단계부터 양산까지 참여한다는 목표다.
이 회장은 "자동차와 방산 분야에서 확보한 안정적인 사업 기반을 바탕으로 드론·로봇·우주항공 등 고부가가치 첨단산업으로 정밀가공 기술의 적용 영역을 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "명실상부한 '글로벌 종합 정밀부품 전문기업'으로 도약해 기업가치와 주주가치를 함께 높여나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com