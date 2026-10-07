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[김용남의 글로벌 부동산] 외국 자본은 한국 부동산을 사는데… 왜 내 건물은 조용할까

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AI 핵심 요약

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  • 한국 부동산 전략을 타이중서 발표하고 임대수익을 강조했다
  • 국내 상업용부동산 거래 34조원, 해외자본 6조5000억원이었다
  • 중소형빌딩은 임차수요·금리·관리조건을 따져야 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

지난 9월 15일 대만 타이중에서 열린 세계부동산연맹(FIABCI) 국제 교류 행사에서 한국 부동산의 투자전략과 시장전망을 발표했습니다. 해외 투자자들에게 강조한 것은 가격이 얼마나 오를지가 아니라 임대수입이 얼마나 안정적으로 이어질 수 있는지였습니다. 이 기준은 매수자를 기다리는 국내 중소형빌딩 소유주에게도 중요합니다. 한국 시장에 관심을 갖는 투자자가 내 건물까지 선택하려면, 누가 임대료를 내고 그 수입이 얼마나 오래 이어질 수 있는지 설명할 수 있어야 하기 때문입니다.

한국 시장에 대한 외국 자본의 관심은 수치에서도 드러납니다. CBRE코리아에 따르면 2025년 국내 상업용 부동산 거래 규모는 약 34조원, 해외 자본의 국내 투자액은 약 6조5000억원으로 모두 역대 최대를 기록했습니다. 그러나 이런 소식을 접하는 중소형빌딩 소유자의 체감은 다를 수 있습니다. 주변에서는 큰 거래가 성사되는데 내 건물에는 매수 문의가 드물고, 비어 있는 사무실도 좀처럼 채워지지 않습니다. 시장에 돈이 들어온다는 소식과 개별 건물의 현실 사이에 간격이 있는 것입니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

이 간격을 이해하려면 거래 규모보다 어떤 자본이 무엇을 사는지 살펴야 합니다. 대형 오피스 몇 건의 거래만으로도 전체 거래액은 크게 늘어날 수 있습니다. 해외 연기금이나 부동산 펀드는 정해진 투자 규모와 운용기간, 목표수익률에 맞는 자산을 찾습니다. 건물의 수익성이 양호하더라도 투자 규모가 너무 작거나 운용 기준에 맞지 않으면 검토 대상에서 제외될 수 있습니다. 대형 자산으로 들어온 돈이 시간이 지나면 중소형빌딩으로 자연스럽게 흘러올 것이라고 기대하기 어려운 이유입니다.

우량 자산의 거래가격을 내 건물에 그대로 적용하는 것도 경계해야 합니다. 입지가 비슷해도 임차인의 신용도와 계약기간, 시설 상태에 따라 소득의 안정성이 달라집니다. 사옥을 확보하려는 기업은 임대수익 외에 업무 효율과 장기적인 공간 확보의 가치까지 고려할 수 있습니다. 임대수입이 목적인 투자자가 이런 거래가격을 자신의 매입 기준으로 삼으면 계산이 어긋날 수 있습니다. 좋은 건물이라도 비싸게 사면 수익은 줄어듭니다. 거래 사례를 비교할 때는 가격과 함께 매수 목적과 임대차 조건을 살펴야 합니다.

개인이나 가족 자산을 운용하는 투자자는 대형 기관보다 투자금액과 보유기간을 비교적 유연하게 정할 수 있습니다. 한국에서 임대수익을 얻으려는지, 직접 사용할 공간을 확보하려는지에 따라 관심 자산도 달라집니다. 중소형빌딩이 이들의 검토 대상이 될 수 있지만, 외국인이라는 이유만으로 매수 기준이 같지는 않습니다. 매물을 소개할 때도 국적보다 투자 목적과 운용 방식을 파악하는 일이 먼저입니다.

투자자의 목적만큼 지역별 임대 여건도 다릅니다. 쿠시먼앤드웨이크필드의 2026년 2분기 A급 오피스 조사에서 도심권역(CBD) 공실률은 9.0%, 강남권역(GBD)은 3.1%였습니다. 도심에서는 G1 서울과 르네스퀘어 등 신규 공급이 공실률 상승에 영향을 미쳤습니다. 이를 서울 전체의 수요 위축으로 해석하거나 일시적 현상이라며 가볍게 넘겨서는 곤란합니다. 공실을 채우기 위해 임대료 면제나 입주 지원을 제공해야 할 수 있고, 그동안에도 이자는 계속 발생하기 때문입니다. 투자자는 평균 공실률보다 주변에 새로 들어설 건물과 실제 계약되는 임대조건을 확인해야 합니다.

금리도 매수자의 선택에 영향을 줍니다. 한국은행은 7월에 이어 8월에도 기준금리를 인상해 3.00%로 높였습니다. 실제 차입비용에는 가산금리와 수수료가 더해집니다. 자기자본 비중이 높은 투자자와 대출 의존도가 높은 투자자가 같은 건물에 제시할 수 있는 가격은 다릅니다. 외국 자본의 매입가격을 해석할 때도 자금 조달 조건을 함께 살펴야 합니다.

수도권 주요 외국인 토지거래허가구역에서는 허가 대상 주택을 취득할 때 실거주 의무가 부과됩니다. 이에 따라 해당 지역에서 기존 주택을 매입해 임대수익을 얻으려는 외국인 투자자의 선택에는 제약이 생겼습니다. 한국에서 안정적인 임대수익을 추구하는 외국인 투자자라면 중소형 상업용빌딩과 오피스텔을 대안으로 검토할 수 있습니다. 다만 주택 투자에 제약이 생겼다는 이유만으로 이들 자산의 수요가 곧바로 늘어난다고 보기는 어렵습니다. 개별 물건의 용도와 취득 요건, 임차 수요가 투자 목적에 맞는지 따져야 합니다.

그렇다면 한국 부동산 시장에서 투자 기회는 어디에 있을까요. 중소형빌딩에서는 임차 수요가 충분하지만 관리가 미흡해 제값을 받지 못하는 건물에 주목할 만합니다. 임대료가 낮은 이유가 오래된 계약이나 시설 문제인지, 주변 수요 부족인지부터 구분해야 합니다. 개선으로 얻을 추가 수입에서 공사비와 임대 손실을 빼고도 수익이 남아야 합니다. 오피스텔은 직장·교통 접근성과 주변 공급을 살펴 꾸준한 임차 수요를 확보할 수 있는 물건을 선별해야 합니다. 소유자가 부담하는 관리비와 공실에 따른 손실까지 고려한 실제 임대수익이 매입가격에 비해 충분한지가 핵심입니다. 투자자가 수익성과 개선 가능성을 판단할 수 있도록 임대차 내역과 실제 수입·지출, 예상 수선비를 정리하는 것이 자산관리의 출발점입니다.

해외 투자자에게는 한국에서 누가 임대차와 시설 관리를 맡고 의사결정을 지원할지도 중요한 선택 기준입니다. 특히 국내 거점이 없는 투자자는 현지에서 발생하는 문제를 직접 처리하기 어렵습니다. 중소형빌딩 소유자가 매각을 준비한다면 내 건물에 적합한 매수자층과 그들의 투자 목적을 파악하고, 그에 맞는 임대수익과 관리 방안을 설명할 수 있어야 합니다. 해외에 매물을 소개하는 것만으로 거래가 이루어지지는 않습니다. 매수자가 인수 이후의 운영까지 그려볼 수 있어야 협상이 구체화됩니다.

외국 자본의 한국 부동산 매입은 시장에 대한 관심을 보여주지만, 내 건물의 매각을 보장하지는 않습니다. 대형 기관과 개인 투자자, 실사용 기업은 서로
다른 조건으로 자산을 고릅니다. 건물주가 물어야 할 것은 외국 자본이 언제 내 건물까지 올 것인가에 그치지 않습니다. 어떤 투자자에게 내 건물이 적합하고, 그 투자자가 망설이는 이유는 무엇인지 살펴야 합니다. 임차 수요와 매수 목적이 만나는 지점을 찾아야 시장의 관심을 실제 거래로 이어갈 수 있습니다.

*김용남 대표이사 사장은 대한민국 1위 중소형 빌딩 자산관리 및 해외부동산 투자자문 기업 글로벌PMC(주)를 2004년 설립한 이후, 빌딩 매입부터 운영관리·매각에 이르는 전 과정을 직접 설계하고 실행하며 시장의 기준을 만들어온 부동산 전문가다. 부동산학 박사(PhD)로서 CCIM·FRICS·CPM·SIOR 등 국제 공인 자격을 보유하고 있으며, CCIM Institute Region 13(한국·일본·대만 총괄) 차기 회장(2028년 취임 예정)으로 선출돼 국제 무대에서도 한국 상업용 부동산 산업의 위상을 높이고 있다. 글로벌PMC는 세계적인 상업용 부동산 네트워크 CORFAC International￼의 국내 유일 회원사로서 미국·일본·유럽 시장을 아우르는 글로벌 투자자문 서비스를 제공하고 있다.

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BIFF 개막작 김종관 감독 "사소함의 가치 인정 감사" [부산=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 31회 부산국제영화제가 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'로 문을 열었다. 올 상반기 활기를 띠던 극장가도 잠시, 최근 의도치않게 사회적 논란이 된 작품으로 혼란스러운 중에 영화제는 묵묵히 제 자리를 지키고 있다. 6일 부산 영화의전당 중극장에서 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자시사회가 열렸다. 상영 이후 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석해 공식 기자회견에서 취재진과 개막작 선정 소감을 나눴다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘(왼쪽부터)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com '낮과 밤은 서로에게'는 네 편의 옴니버스식 서사를 엮은 영화로, 한 카페를 배경 삼아 여러 관계의 사람들의 일상과 대화를 들여다본다. 다른 시간대 카페에 머문 유진(김민하)과 현오(주종혁)가 잠시 마주치고, 중학교 시절 친구인 상미(한선화)와 영민(장률)은 느닷없이 당황스러운 재회를 하게 된다. 웹소설 작가 혜진(심은경)의 다소 당황스러운 소설 작법과 영화감독 동남(이희준)의 열정까지. 일상적이면서도 평범한 사람들에 대한 애정을 담은 감독의 시선이 느껴진다. 이날 김종관 감독은 "같은 작업을 오랫동안 해오면서 단련이 됐다고 생각하는데 또 떨린다"면서 부산국제영화제의 개막작으로 선정돼 남다른 소회를 밝혔다. 그러면서 "저희 영화는 보셔서 아시겠지만 좀 작고 사소함에 대한 이야기, 거기에 있는 의미, 아름다움에 대한 것들을 좀 집중한 영화라고 생각한다. 처음에 현오가 시계를 본다. 시계의 작은 세계에 집중해서 그 안에서 아름다움을 발견하는 것 같이 우리 영화도 일반적인 영화의 서사 구조와 달리 4개의 대화만 있다. 대화라는 하나의 단면을 확대해서 보면서 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러갈 건지 상상하게 하고 그 다음을 그릴 수 있는 영화가 되길 바랐다"고 영화의 기획 의도를 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 또 김 감독은 "이번 작품도 제가 문학 같은데서도 봤었던 찰나의 순간에 대한 묘사다. 어떻게 보면 그게 삶의 다양한 부분을 얘기하는 것처럼도 느껴질 때가 있다. 그런 이야기의 힘이 있었으면 좋겠고 관객분들하고 그런 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다고 항상 생각했다. 세계적인 위상이 있는 영화제에서 개막작으로 초청돼 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함을 중요하게 여기고 손을 들어준 것 같아 감사한 마음"이라고 말했다. 유진 역을 맡은 김민하는 "토론토에서 촬영 중에 대본을 받았다. 어릴 때부터 감독님의 오랜 팬이었다. 정말 꿈만 같았다. 어릴 때부터 GV도 따라다니고 영화도 정말 많이 봤다. 글을 읽고 문자를 바로 보냈던 기억이 난다. 누군가의 일기장을 읽는 것 같다, 이런 글을 선물해주셔서 감사드린다고 말씀드렸었다. 우연히도 촬영 날이 제 생일이기도 했다. 이 영화를 통해 총 3번의 선물을 받은 것 같다"고 기뻐했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 주종혁은 "감독님은 최고의 리스너"라면서 "제 속의 얘길 다 하고 싶을 정도로 공감도 많이 해 주시고 대본을 주시면 그 얘기, 삶에 대한 얘기도 많이 나누면서 촬영하면서 정말 편하게 했다. 워낙 자유롭게 하게 해주셔서 감독님을 의지하게 되기도 한다. 김민하 배우님이 숨쉬듯이 연기한다는 말씀도 해주셔서 그런 톤을 맞춰보고 싶어서 연구를 해보기도 하면서 재밌게 촬영했다"고 말했다. 상미 역의 한선화는 "김민하 배우가 선물 얘기를 하니, 오늘이 제 생일이다"라면서 환하게 웃었다. 그러면서 "고향인 부산에서, 정말 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 만나게 돼 정말 영광스럽고 감독님 작품으로 선물을 받게 돼 행복하다. 영화가 너무 기대된다"고 상기된 소감을 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 김종관 감독은 이 작품에 대해 "제목을 '낮과 밤이 서로에게'라는 제목을 지었는데 영화를 함축시킬 수 있지 않을까 생각했다. 첫 이야기에서 김민하, 주종혁 배우가 낮과 밤의 세계를 연기하지만 실은 되게 여러 가지의 은유를 할 수 있다. 한 사람은 낮에 있고 한 사람은 밤에 있는데 그 사람들이 연결되어 있는 이야기라면, 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 서로가 낮과 밤이 되는 사람들의 이야기일 수도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "어쨌든 계속 양면이 오고가는 이야기들이다. 그 안에 보면 저마다 사연이 있고 또 그들이 만들려고 하는 영화도 있고 꿈도 있고 현실도 있다. 이런 것들이 낮과 밤처럼 서로가 대비가 되기도 하지만 연결도 되어 있는 것 같다. 그래서 낮과 밤이라는 게 전혀 다른 서로가 떨어져 있는 것 같다가도 한 공간에 낮과 밤이 머무는 거니까 서로 연결도 돼있다. 서로가 타인들을 이해하는 영화가 되길 바라는 면도 있었다. 그런 면에서 제목의 의미까지 생각해주셨으면 한다. 이 영화가 여러 층위를 가지고 있어서 끝난 후에도 좀 관객들이 감상을 할 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들의 다양한 감상과 이야기, 결말을 열어뒀다. 지난해 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 개막작으로 상영하면서 최근 선정 기준이 대중성으로 방점이 찍혔다는 의견이 많았다. 올해는 김 감독의 작품을 선정하면서 오히려 독립영화, 소규모 영화로 다시 돌아간 모양새다. 정지혜 프로그래머는 "부산국제영화제는 매년 정말 탁월하고 훌륭한 작품들을 엄선해서 개막작을 선정하고 있다. 작년과 재작년에는 조금 더 제작의 어떤 규모의 측면에서는 올해의 작품보다 더 큰 작품이었던 것은 사실이지만 올해의 작품이 제작의 어떤 규모와 무관하게 그 작품이 이 작품이 갖고 있는 의미와 또 작품의 어떤 가치는 결코 작지 않다고 생각한다"고 말했다. 정 프로그래머는 또 "이 작품은 한 창작자가 굉장히 고심하고 또 그것을 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 아주 빼어난 작품"이라며 "부산국제영화제 개막작의 주요한 선정의 이유 중에 하나는 아주 많은, 너른 범위의 관객분들이 2시간 가까운 시간을 야외 극장에서 극장에서 보실 때 무리 없이 즐겁게 보실 수 있는 그런 작품을 선정하는 것을 우선으로 하고 있다. 제작 규모가 때에 따라서는 규모가 클 수도 있다. 올해 개막작은 기준에 충분히 부합하는 작품이다. 감독님, 배우분들의 하모니와 연기의 내공이 고스란히 전달되는 작품이라서 많은 연령층 넓은 연령층이 함께 보시기에도 손색이 없는 작품이라는 점에서 올해 개막작으로 선정하는 데 주저함이 없었고 자랑스러운 작품"이라고 평했다.  [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 심은경이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 이날 간담회 말미에는 현재 뜨겁게 영화계를 달구고 있는 문제작이 돼버린 '암살자(들)'에 대한 질문도 나왔다. 배우 심은경은 직접 '암살자(들)'에 출연한 바도 있다. 하지만 정 프로듀서는 "개막작에 대한 이야기만을 나누는 곳"이라며 기존의 영화제의 공식입장으로 답변을 갈음했다. 앞서 부산국제영화제는 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'의 영화제 내 모든 무대인사 취소 소식을 알렸다. 출연 배우 이민호의 '액터스하우스' 행사도 취소됐다. 영화제는 당시 "제작사 요청에 따라 예정돼있던 영화제 개막식 참석 및 야외 무대인사 일정이 취소됐다"면서 "영화제는 관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다. 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다. 올해 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일원에서 열린다. 오후 6시 영화의전당 야외무대에서 개막식이 개최되며, 개막작 '낮과 밤은 서로에게'가 상영된다.  jyyang@newspim.com 2026-10-06 17:18
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강변역 센트럴아이파크, 1가구 모집에 6만6863명 몰려 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = '10억 로또'로 불린 서울 광진구 강변역 센트럴 아이파크 무순위 청약에 6만6000여 명이 몰렸다. 6일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 열린 서울 광진구 구의동 '강변역 센트럴 아이파크' 전용 84㎡C 일반공급 1가구 모집에 6만6863명이 신청했다. 강변역 센트럴 아이파크 현장 모습 [사진=서울시] 이번 청약은 불법전매나 공급질서 교란 등으로 계약이 취소된 주택을 다시 공급하는 불법행위 재공급 물량 1가구를 대상으로 한다. 공급금액은 12억2202만 원이다. 같은 단지 전용 84㎡ 분양권이 8월 22억원에 거래된 것을 감안하면 분양가 대비 시세차익이 10억원에 육박하는 셈이다. 청약 대상은 입주자모집공고일 기준 서울에 거주하는 무주택 가구주다. 청약통장 가입 여부와 관계없이 신청할 수 있으며 추첨으로 당첨자를 선정한다. 실거주 의무도 없어 당첨자의 자금 운용 부담이 상대적으로 적다는 점도 수요가 몰린 배경으로 꼽힌다. 당첨자는 12일 발표되며 계약은 23일 진행된다. 계약금은 공급금액의 10%인 1억2220만2000원이며 나머지 잔금 10억9981만8000원은 11월 30일까지 납부해야 한다. 잔금을 모두 납부하면 즉시 입주할 수 있다. 강변역 센트럴 아이파크는 광진구 구의동 한양연립 모아주택 사업으로 건립됐다. 최고 15층, 4개 동, 총 215가구 규모로 조성됐다. donglee@newspim.com 2026-10-06 20:37

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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