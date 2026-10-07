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"쥐 들끓는데 교사는 부족" 프랑스 학생 25만여 명이 거리로 나선 이유

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AI 핵심 요약

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  • 프랑스 고등학생들이 6일 교육환경 악화에 항의해 시위를 벌였다.
  • 교원 부족과 과밀학급에 분노한 시위는 전국으로 번졌다.
  • 경찰 강경 진압과 정부 긴축이 겹쳐 혼란이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 프랑스 전역에서 교원 부족과 교육 환경 악화에 반발한 고등학생들의 시위가 수십 년 만에 최대 규모로 확산하면서 사회적 진통이 깊어지고 있다.

당초 교직원 충원을 요구하던 교외 지역의 한 고등학교 시위에서 시작된 움직임이 경찰의 강경 진압과 수천 명에 달하는 무더기 연행, 정치권 대립과 맞물려 가파르게 악화하고 있다고 CNN 등 외신이 6일(현지시간) 집중 조명했다.

◆ 교실 부족에서 시작해 전국적 시위 양상으로

사태의 발단은 지난 9월 21일 파리 북부 교외의 생텍쥐페리 고등학교에서 일어난 시위였다. 학생들은 교사들과 함께 교직원 및 자원 부족에 항의했고, 요구가 수용돼 추가 교직원이 배치되면서 해당 학교의 파업은 종료됐다. 그러나 시위의 불씨는 순식간에 전국으로 번졌다.

6일(현지시간) 과밀 학급, 교사 부족, 노후화된 학교 건물 등 교육 환경 개선을 요구하는 프랑스 파리 나시옹 광장 시위 현장. [사진=로이터 뉴스핌]

파리 인근 고교들의 입구 봉쇄로 시작된 시위는 불과 며칠 만에 북부 릴에서 남부 마르세유까지 전국으로 확산했다. 일부 대학생은 물론 교직원, 학부모들도 사태에 공감하며 거리로 나섰다. 주요 주도 단체 중 하나인 고등학생연합(USL)은 이날 전국적으로 약 45만 명이 시위에 참여했다고 밝혔으며, 이는 사태 발생 이후 최대 규모다. 내무부는 최소 25만 6천 명 이상이 참가한 것으로 추산했다. 학생 단체들은 오는 8일에도 대규모 집회를 예고한 상태다.

학생들이 분노하는 배경에는 누적된 교육 현장의 부실함이 자리 잡고 있다. 2010년 인구 증가 영향으로 학생 수는 2008년 대비 25만 명 늘었으나, 장기간의 예산 감축으로 교사 수는 오히려 줄었다. 현재 공립 고교 학급의 70%가 학급당 30명이 넘는 과밀 학급으로 운영되는 등 열악한 환경이 지속되고 있다.

파리 도심에서 15㎞가량 떨어진 노이지르그랑에 사는 17세 여학생 피비 닐로는 과밀 학급과 책상 부족으로 정상적인 학교생활이 어렵다고 토로했다. 그는 BBC 방송과의 인터뷰에서 "우리는 평화적인 시위를 통해 우리의 권리를 옹호하고 더 나은 환경을 요구하고 있다"며 "35명이나 되는 과밀 환경에서 수업을 받고 있지만 우리의 목소리가 전혀 들리지 않는 것 같다"고 말했다.

대학생 조안나 씨 역시 파리 교외 지역 고등학교를 다녔던 경험 때문에 후배들을 위해 시위에 참가했다고 전했다. 그는 만성 교사 부족이 오랜 현실이라며, 병가를 낸 교사를 대체할 인력도 부족해서 "모든 학생이 배울 만큼 충분한 교사가 없다"고 알렸다. 그는 자신이 다녔던 학교 환경을 떠올리며 "누수가 자주 발생했고 쥐도 들끓었으며, 식비가 너무 비싸 밥을 먹지 못하는 학생들도 있었다"고 회상했다.

◆ 경찰 과잉진압 논란에 시위 격화…정부도 진퇴양난

시위가 격화하면서 피해도 눈덩이처럼 커지고 있다. 이날 하루에만 프랑스 전역 2천 개 학교에 휴교령이 내려졌으며, 지난 몇 주간 수백 개 학교가 문을 닫았다. 누적 체포 인원은 6천 명을 넘어섰고 이들 대다수는 전과가 없는 10대 미성년자다. 전국 100곳 이상의 고등학교 시설이 파손됐으며, 최루탄과 물대포가 동원된 경찰과의 충돌 속에 다수의 학생과 교직원, 경찰이 부상을 입었다.

6일(현지시간) 과밀 학급, 교사 부족, 노후화된 학교 건물 등 교육 환경 개선을 요구하는 프랑스 파리 나시옹 광장 시위 현장에 출동한 경찰들. [사진=로이터 뉴스핌]

이에 따라 경찰의 강경 대응을 둘러싼 비판도 거세지고 있다. 전날 북부 파드칼레의 랑스에서는 15세 남학생이 군중 해산용 '스팅볼 수류탄'을 집어 들었다가 폭발해 손을 절단해야 하는 중상을 입었다.

지난주 생투앙로몽에서는 14세 남학생에게 최루탄을 쏴 치아 대부분을 잃게 하고 안면부에 중상을 입힌 경찰관이 기소되기도 했다. 지난달에는 16세 학생이 경찰과 대치하다 실명하는 사건도 발생했다.

알랑송에서는 한 경찰관이 학생의 목을 졸라 제압(헤드록)하는 장면이 포착돼 논란이 일었다. 해당 제압 기술은 현행법상 금지된 행동이다. 조안나 씨는 "경찰의 대응이 너무 폭력적이고 공격적"이라며 "경찰이 폭력을 행사하면 사람들도 폭력으로 대응할 수밖에 없다"고 지적했다.

세바스티앙 르코르뉘 총리는 의회에서 "극단적인 폭력이 고등학교 정문까지 도달했다"며 "학교를 불태운다고 해서 학교가 개선되지는 않는다"고 시위대의 폭력 행위를 강하게 규탄했다. 정부는 강경 진압 지시는 없었다고 해명하는 한편, 학교별 토론 세션을 마련하고 온라인 제안 창구를 개설해 학생들의 의견을 수렴하겠다고 밝혔다.

하지만 프랑스 정부는 내년도 재정 적자 축소(국내총생산[GDP] 대비 5% 수준)를 목표로 대규모 긴축을 추진 중이어서 교육 예산 확충 요구를 수용하기 어려운 진퇴양난에 빠졌다. 시위 여파로 국채 금리가 급등하는 등 경제적 불안감도 고조되고 있다.

여기에 내년 봄 대선을 앞둔 정치권의 셈법까지 얽히며 사태는 더욱 복잡해졌다. 장뤼크 멜랑숑이 이끄는 극좌 정당 '굴복하지않는프랑스(LFI)'는 학생들의 시위권을 옹호하며 정부를 압박하는 반면, 정부와 여당은 이를 불법 질서 교란으로 규정하며 팽팽하게 맞서고 있다.

6일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 교육 환경 개선 시위 현장. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com

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누리호, 위성 15기 모두 분리 성공 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 5차 비행을 마치고 위성 15기를 모두 성공적으로 사출했다. 같은 임무를 수행하는 초소형군집위성(네온샛) 5기를 한 번의 발사로 순차 투입하며 국내 첫 군집위성 발사를 해냈다. 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 누리호는 7일 낮 12시25분 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 누리호가 7일 전남 나로우주센터 제2발사대에서 우주를 향해 날아 오르고 있다. [사진=한국항공우주연구원] 2026.10.07 photo@newspim.com 누리호는 이륙 뒤 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리하고 3단 엔진으로 고도 약 575km에 올랐다. 이어 네온샛 2호를 시작으로 5기를 35~40초 간격으로 서로 다른 방향으로 내보냈고, 부탑재위성인 큐브위성 10기를 10초 간격으로 2기씩 사출했다. 오태석 우주항공청장은 이날 오후 1시께 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다. 오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다. 그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다. 오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다며, 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 밝혔다. 항우연은 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 정밀 분석하고 있다. 임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다. ◆ 국내 첫 군집위성 발사…위성 5기 '다방향' 분리 이번 발사는 같은 임무를 수행하는 위성 여러 기를 한 번의 발사로 순차 투입한 국내 첫 군집위성 발사다. 누리호 상단은 위성끼리 부딪히지 않도록 자세를 제어하며 네온샛을 서로 다른 방향으로 내보냈다. 우주청에 따르면 2호와 3호, 5호와 6호 사이에는 60도, 3호와 4호, 4호와 5호 사이에는 30도씩 기울기를 바꿔가며 분리하도록 설계됐다. 큐브위성까지 모두 분리한 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동을 수행한다. 누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청] 여러 위성을 연달아 내보내기 위해 탑재부 설계도 바꿨다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식의 저충격 위성분리장치를 새로 개발해 처음 적용했고, 큐브위성을 싣기 위한 하부링도 새로 달았다. 위성부 무게는 네온샛 5기 약 500kg, 큐브위성 10기 약 96kg, 위성사출장치와 어댑터 약 475kg을 합쳐 약 1071kg이다. 차세대중형위성 3호를 실었던 4차 발사(약 960kg)보다 무거워졌다. 목표 고도는 4차 600km에서 이번에 570km로 낮아졌다. 네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 총괄한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 항우연이 지상·검보정·활용 시스템을, 쎄트렉아이가 위성 본체와 탑재체를 함께 개발했다. 흑백 1m급·컬러 4m급 해상도의 전자광학카메라로 촬영한 영상은 국가안보와 산불·홍수 등 재난·재해 대응에 쓰인다. 이번에 올린 5기는 1차 양산기다. 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기(7~11호)가 더해지면 10기가 두 개의 궤도면에서 군집을 이룬다. 군집이 갖춰지면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 촬영할 수 있다. 10기를 운영하면 하루 약 70만㎢의 영상을 얻을 수 있다. 과학커뮤니케이터인 강성주 전 한국천문연구원 선임연구원은 한국과학기술미디어센터에 "이제 누리호의 성공 기준도 단순히 끝까지 비행에 성공해 위성을 궤도에 올려놓을 수 있는가에서, 실제 배치나 요구 조건이 더 까다로워진 위성 임무를 얼마나 정확하게 수행했는가로 넓어지고 있다고 본다"고 말했다. ◆ 민간 인력이 콘솔 잡았다…한화에어로 42명 투입 체계종합기업 한화에어로스페이스의 역할도 커졌다. 누리호 1~3호기는 항우연이 제작을 주관했지만, 4호기부터는 한화에어로스페이스가 제작을 주관하고 있다. 이번 5호기도 한화에어로스페이스가 제작을 총괄 주관했다. 발사운용 참여 범위도 넓어졌다. 이번 발사에서 한화에어로스페이스는 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 중 20개에 23명이 참여해 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 임무지휘센터(MDC) 6명, 발사대(LP) 10명, 발사체 이송 안전 3명을 더하면 모두 42명이다. 4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았고 한화에어로스페이스는 참여에 그쳤다. 이번에는 상당수 콘솔을 한화에어로스페이스 인력이 조작하고 항우연은 관리·감독을 맡았다. 발사운용 주관은 1~4차와 마찬가지로 항우연이 맡았다. 민간의 역할은 6차부터 더 커진다. 누리호 6호기부터는 한화에어로스페이스 단조립 공장에서 단 조립을 마친 뒤 바닷길로 나로우주센터에 옮겨 전체 조립을 한다. 6차 발사에서는 기술이전 대상인 발사통제센터 콘솔 거의 전부를 한화에어로스페이스가 운영할 예정이다. 한화에어로스페이스는 4~7차 발사운용에 참여하며, 고도화사업이 끝난 뒤 누리호 후속 발사를 민간 주도로 이어가기 위한 기술을 익히고 있다. ◆ 1차 실패 딛고 2~4차 성공…5차 위성 15기 사출 누리호는 2021년 10월 1차 발사에서 1.5톤급 위성모사체를 궤도에 올리지 못했다. 이듬해 6월 2차 발사에서는 성능검증위성과 1.3톤급 위성모사체를 궤도에 올리며 개발에 성공했다. 2023년 5월 3차 발사에서는 차세대소형위성 2호와 큐브위성 7기를, 2025년 11월 4차 발사에서는 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 날랐다. 3차 발사부터는 반복 발사로 신뢰성을 높이고 기술을 민간에 이전하는 한국형발사체 고도화사업(2022~2028년, 사업비 7968억8000만원)으로 진행되고 있다. 2027년 6차 발사에는 네온샛 7~11호가, 2028년 7차 발사에는 차세대중형위성 5호가 주탑재위성으로 실릴 예정이다. 위성이 궤도에서 제대로 작동하는지는 지상국 교신으로 확인한다. 네온샛은 초기 운영 기간 대전 항우연 지상국이 주관제소를 맡고, 노르웨이 스발바르 지상국이 위성당 100회가량 관제를 지원한다. 남극 세종기지 지상국도 초기 운영에 활용된다. 정상 운영에 들어가면 제주 국가위성운영센터가 주관제소가 된다. 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 끝나는 오후 2시께 프레스센터 상세 브리핑에서 발표된다. 네온샛 초기 교신 결과는 오후 4시30분께 공개할 예정이다. 큐브위성 10기의 교신 종합 결과는 13일께 발표한다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 13:48
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새 주인 찾는 홈플러스, 희망퇴직 카드 꺼냈다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 경영 정상화를 위한 인력 구조조정에 나섰다.  7일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트노조 홈플러스지부와 홈플러스 일반노조에 희망퇴직 시행 관련 공문을 발송했다. 신청 기간은 이날부터 오는 22일까지다. 퇴직일은 이달 31일이며, 회사는 퇴직금을 다음달 14일까지 지급하겠다고 밝혔다. 홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB] 홈플러스는 앞서 지난달 15일 각 노조와 만나 경영 상황을 설명하고 정상화 방안의 하나로 희망퇴직을 언급했다. 이번 희망퇴직은 매출 부진과 대형마트 사업 매각의 어려움이 이어지는 가운데 추진됐다. 홈플러스는 최근 매출이 당초 예상에 미치지 못하고, 대형마트 부문 매각 의향자 확보에도 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 "회생계획안 인가 이후 경영 정상화에 힘쓰고 있으며, 구조혁신을 통해 전반적인 영업환경을 안정시키는 데 집중하겠다"고 말했다.  nrd@newspim.com 2026-10-07 13:39

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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