프랑스 중앙은행 총재 "재정적자 안 잡으면 고금리로 질식할 위험"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 프랑스 중앙은행의 에마뉘엘 물랭 총재가 재정 건전화 조치를 취하지 않을 경우 프랑스가 "금리 상승에 목이 졸릴 위험이 있다"고 강력히 경고했다고 파이낸셜타임스(FT)가 5일(현지시간) 보도했다.

유로존 2위 경제 대국인 프랑스는 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 재정 적자 우려가 겹치면서 최근 국채 금리가 급등하는 등 금융 시장이 크게 흔들리고 있다.

에마뉘엘 물랭 프랑스 중앙은행 총재 [사진=블룸버그]

물랭 총재는 이날 FT와의 인터뷰에서 "프랑스는 과거 유로존 위기 당시의 그리스와는 다르다"며 "정부가 제안한 대로 지출을 줄이고 적자를 줄이는 올해 예산안을 통과시킬 수 있다면 시장은 이러한 구체적인 재정 건전화 조치에 안심할 것"이라고 강조했다. 이어 "행동하지 않는다면 상승하는 금리에 점차 목이 졸릴 위험이 있다"며 "스스로의 운명을 주도해야 한다"고 덧붙였다.

지난주 프랑스 정부는 올해 말 5.4%에 달할 것으로 예상되는 재정 적자를 줄이기 위해 430억 유로(약 65조 원) 규모의 지출 감축 및 증세를 담은 예산안을 제출했다. 그러나 의회 과반 의석이 없어 연금 혜택의 자동 물가연동 인상 폐지 및 공무원 급여 일부 동결 등 반발이 거센 안건을 두고 야당과 대립하고 있다.

프랑스 국채 금리는 이란 전쟁 발발 이후 주요 7개국(G7) 국가 중 가장 크게 상승했는데, , 이는 투자자들이 정부의 재정 적자 통제 능력 부족과 다가오는 예산 전쟁 및 내년 대선을 앞둔 정치적 불확실성을 우려하고 있기 때문이다. 지난주 프랑스 10년물 국채 금리는 한때 5% 근처까지 치솟았으며, 유로존의 안전자산 기준인 독일 국채 금리와의 스프레드도 1.5%포인트를 넘어서기도 했다.

시장에서 유럽중앙은행(ECB)의 개입 가능성까지 거론되자, 물랭 총재는 지금은 ECB를 논할 때가 아니라며 "안전망은 더 가까운 곳에 있다. 프랑스 국민과 그들이 선출한 의회가 공공 재정을 회복해야 할 필요성을 인식하는 능력에 달려 있다"라고 선을 그었다.

한편, 지정학적 리스크에 따른 에너지 파동으로 ECB와 미 연방준비제도(Fed·연준)가 최근 금리를 인상한 가운데, 물랭 총재는 "장기 금리 상승과 긴축된 금융 환경, 2차 에너지 쇼크가 수요를 위축시켜 중앙은행들의 추가 금리 인상 필요성을 낮출 수 있다"고 진단했다.

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