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AI가 낮춘 해킹 문턱…은행 '옆문' 훑는 저인망 공격

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AI 핵심 요약

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  • 은행권에서 7일 고객정보 유출이 잇따라 발생했다
  • 핵심망보다 외부 노출된 업무시스템이 뚫린 점이 주목됐다
  • AI·자동화로 금융권을 훑는 저인망식 해킹 우려가 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융권 전체 '저인망식 탐색'…취약 시스템만 골라 추가 공격
핵심망 대신 업무지원시스템 노려…외부 접점이 '옆문' 됐다
크리덴셜 스터핑·무차별 대입도 AI로 자동화…해킹 문턱 낮아져
"다음 타깃은 다른 산업일 수도"…AI 레드팀으로 방어 전환

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 은행권에서 잇따른 고객정보 유출 사고를 두고 특정 은행을 정조준한 공격이라기보다 금융권 전체의 외부 노출 시스템을 폭넓게 탐색한 뒤 취약한 곳을 골라 침투하는 '저인망식 해킹' 가능성이 제기된다. 인공지능(AI)과 자동화 도구의 발전으로 이 같은 대규모 탐색과 반복 공격의 비용이 낮아지면서 핵심 전산망보다 상대적으로 방어가 약한 업무·영업지원시스템이 새로운 공격 경로가 되고 있다는 분석이다.

다만 최근 사고에서 AI가 실제 공격에 활용됐는지는 아직 확인되지 않았다. 보안업계는 크리덴셜 스터핑이나 무차별 대입처럼 기존에도 존재했던 공격 방식이 AI와 결합할 경우 금융회사 수십 곳을 동시에 탐색하고 취약한 시스템을 선별하는 공격이 훨씬 쉬워질 수 있다는 점에 주목한다.

7일 보안업계에 따르면 최근 신한·KB국민·하나·부산은행에서 잇따라 정보유출 사고가 발생했다. 눈에 띄는 점은 핵심 인터넷·모바일뱅킹망보다는 대출모집인용 조회 서비스와 직원 업무지원시스템, 영업지원시스템(ODS) 등 외부 접점이 있는 업무시스템에서 사고가 발생했다는 것이다.

AI 일러스트. [사진=이승우 기자]

보안업계에서는 이 지점에 주목한다. 공격자가 은행의 핵심 전산망을 정면으로 뚫기보다 금융권에서 외부에 노출된 시스템을 먼저 넓게 탐색하고 상대적으로 방어가 약한 '옆문'을 찾아냈을 가능성이 있다는 것이다.

금융권 보안을 담당하는 A기업 관계자는 "금융이라는 산업군을 타깃으로 정한 뒤 여러 금융회사를 한번씩 공격해보고 취약점이 나온 곳은 더 파고들고, 나오지 않은 곳은 넘어가는 형태였을 가능성이 있다"고 말했다.

◆ 금융권 전체 훑고 '약한 곳' 선별…공격 과정 재구성

현재까지 드러난 정황을 종합하면 공격 과정은 크게 네 단계로 추정할 수 있다.

먼저 공격자가 금융권을 하나의 표적군으로 설정하고 AI 에이전트나 자동화 도구를 이용해 여러 은행의 외부 노출 서버와 업무시스템을 동시에 탐색한다. 과거처럼 해커가 은행 하나를 골라 시스템 구조를 장시간 분석하는 대신 대상을 넓게 잡고 '어디가 약한지'부터 찾는 방식이다.

다음 단계는 인증체계에 대한 반복 공격이다. 신한은행에서는 다른 곳에서 유출된 아이디와 비밀번호를 대입하는 '크리덴셜 스터핑' 가능성이 제기됐고 KB국민은행에서는 비밀번호를 임의 생성해 입력하는 무차별 대입 공격이 의심되고 있다. 하나은행은 외부 해킹 에이전트가 영업지원시스템에 비정상적으로 접근한 사실을 확인했다.

AI가 활용됐다면 이 과정에서 여러 시스템에 계정정보를 반복적으로 입력하거나 서버의 반응을 분석하고, 정상과 다른 응답이 나오는 곳을 자동으로 추려냈을 가능성이 있다. 방어가 강하거나 별다른 반응이 없는 시스템은 건너뛰고 인증이 통하거나 취약한 반응이 나타난 곳만 추가 공격 대상으로 좁히는 식이다.

마지막으로 취약한 시스템이 확인되면 공격을 집중해 내부 정보에 접근하는 구조다. 은행마다 침투 방식과 피해 규모가 서로 다른 것도 이 같은 '광범위 탐색 후 선별 공격' 가설과 맞닿아 있다는 게 업계 설명이다.

서울 시내에 위치한 시중은행 ATM 모습. [사진=뉴스핌DB]

◆ "한번 찔러보고 되면 공격"…AI가 낮춘 해킹 문턱

A기업 관계자는 "전문 해커가 특정 회사를 반드시 뚫겠다는 목표로 공격하면 처음 막혀도 다른 방법을 계속 찾지만 최근에는 AI 기반 해킹 도구가 확산하면서 '한번 찔러보고 되면 공격하고 아니면 넘어가는' 방식이 쉬워졌다"고 설명했다.

금융권이 먼저 표적이 된 배경에는 데이터 가치가 있다. 금융사는 개인정보와 금융거래 등 민감정보를 대량으로 보유하고 있어 공격 성공 시 얻을 수 있는 이익이 상대적으로 크다.

A기업 관계자는 "공격자가 산업군 하나를 고른다면 민감한 데이터가 많은 금융권을 우선 생각하기 쉽다"며 "이번에는 금융권이었지만 다음에는 어느 산업이 대상이 될지 알 수 없다"고 말했다.

다만 이번 사고에서 AI가 실제 어느 단계까지 관여했는지는 확인되지 않았다. AI가 공격 대상을 탐색하고 반복적인 인증 공격을 자동화했을 가능성과 AI가 직접 새로운 취약점을 찾아 침투 코드를 만든 것은 구분해서 봐야 한다.

김건우 한국전자통신연구원(ETRI) 사이버보안연구본부장은 "기존에는 사람이 시스템 구조와 취약점을 분석하고 공격 코드를 직접 만들었다면 이제는 AI가 열려 있는 포트와 작동 중인 프로세스를 스캔하고 취약점을 찾아 공격 방법까지 판단할 수 있다"고 말했다.

이어 "AI가 알려지지 않은 취약점까지 찾아 침입 코드를 만들 수 있게 되면 공격자는 훨씬 편해지고 방어자는 어떤 취약점이 공격받을지 예측하기 어려워진다"고 설명했다.

◆ 공격 자동화에 방어 부담 커져…"AI 레드팀 필요"

보안업계는 이번 사고의 핵심을 'AI가 은행을 완전히 자율적으로 해킹했느냐'보다 공격 준비와 탐색 과정이 얼마나 자동화됐는지에 두고 있다. AI가 금융사 수십 곳의 시스템을 동시에 훑고 가장 약한 곳을 골라낼 수 있다면 공격 비용은 크게 낮아지는 반면 방어자는 외부와 연결된 모든 시스템을 동시에 지켜야 하기 때문이다.

김 본부장은 "기존에 알려진 취약점만 막는 방식으로는 한계가 있다"며 "AI 해커를 레드팀처럼 활용해 내부 시스템을 지속적으로 공격하게 하고 새로운 공격 경로를 사전에 찾아내는 방식이 필요하다"고 말했다.

raul1649@newspim.com

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BIFF 개막작 김종관 감독 "사소함의 가치 인정 감사" [부산=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 31회 부산국제영화제가 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'로 문을 열었다. 올 상반기 활기를 띠던 극장가도 잠시, 최근 의도치않게 사회적 논란이 된 작품으로 혼란스러운 중에 영화제는 묵묵히 제 자리를 지키고 있다. 6일 부산 영화의전당 중극장에서 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자시사회가 열렸다. 상영 이후 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석해 공식 기자회견에서 취재진과 개막작 선정 소감을 나눴다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘(왼쪽부터)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com '낮과 밤은 서로에게'는 네 편의 옴니버스식 서사를 엮은 영화로, 한 카페를 배경 삼아 여러 관계의 사람들의 일상과 대화를 들여다본다. 다른 시간대 카페에 머문 유진(김민하)과 현오(주종혁)가 잠시 마주치고, 중학교 시절 친구인 상미(한선화)와 영민(장률)은 느닷없이 당황스러운 재회를 하게 된다. 웹소설 작가 혜진(심은경)의 다소 당황스러운 소설 작법과 영화감독 동남(이희준)의 열정까지. 일상적이면서도 평범한 사람들에 대한 애정을 담은 감독의 시선이 느껴진다. 이날 김종관 감독은 "같은 작업을 오랫동안 해오면서 단련이 됐다고 생각하는데 또 떨린다"면서 부산국제영화제의 개막작으로 선정돼 남다른 소회를 밝혔다. 그러면서 "저희 영화는 보셔서 아시겠지만 좀 작고 사소함에 대한 이야기, 거기에 있는 의미, 아름다움에 대한 것들을 좀 집중한 영화라고 생각한다. 처음에 현오가 시계를 본다. 시계의 작은 세계에 집중해서 그 안에서 아름다움을 발견하는 것 같이 우리 영화도 일반적인 영화의 서사 구조와 달리 4개의 대화만 있다. 대화라는 하나의 단면을 확대해서 보면서 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러갈 건지 상상하게 하고 그 다음을 그릴 수 있는 영화가 되길 바랐다"고 영화의 기획 의도를 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 또 김 감독은 "이번 작품도 제가 문학 같은데서도 봤었던 찰나의 순간에 대한 묘사다. 어떻게 보면 그게 삶의 다양한 부분을 얘기하는 것처럼도 느껴질 때가 있다. 그런 이야기의 힘이 있었으면 좋겠고 관객분들하고 그런 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다고 항상 생각했다. 세계적인 위상이 있는 영화제에서 개막작으로 초청돼 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함을 중요하게 여기고 손을 들어준 것 같아 감사한 마음"이라고 말했다. 유진 역을 맡은 김민하는 "토론토에서 촬영 중에 대본을 받았다. 어릴 때부터 감독님의 오랜 팬이었다. 정말 꿈만 같았다. 어릴 때부터 GV도 따라다니고 영화도 정말 많이 봤다. 글을 읽고 문자를 바로 보냈던 기억이 난다. 누군가의 일기장을 읽는 것 같다, 이런 글을 선물해주셔서 감사드린다고 말씀드렸었다. 우연히도 촬영 날이 제 생일이기도 했다. 이 영화를 통해 총 3번의 선물을 받은 것 같다"고 기뻐했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 주종혁은 "감독님은 최고의 리스너"라면서 "제 속의 얘길 다 하고 싶을 정도로 공감도 많이 해 주시고 대본을 주시면 그 얘기, 삶에 대한 얘기도 많이 나누면서 촬영하면서 정말 편하게 했다. 워낙 자유롭게 하게 해주셔서 감독님을 의지하게 되기도 한다. 김민하 배우님이 숨쉬듯이 연기한다는 말씀도 해주셔서 그런 톤을 맞춰보고 싶어서 연구를 해보기도 하면서 재밌게 촬영했다"고 말했다. 상미 역의 한선화는 "김민하 배우가 선물 얘기를 하니, 오늘이 제 생일이다"라면서 환하게 웃었다. 그러면서 "고향인 부산에서, 정말 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 만나게 돼 정말 영광스럽고 감독님 작품으로 선물을 받게 돼 행복하다. 영화가 너무 기대된다"고 상기된 소감을 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 김종관 감독은 이 작품에 대해 "제목을 '낮과 밤이 서로에게'라는 제목을 지었는데 영화를 함축시킬 수 있지 않을까 생각했다. 첫 이야기에서 김민하, 주종혁 배우가 낮과 밤의 세계를 연기하지만 실은 되게 여러 가지의 은유를 할 수 있다. 한 사람은 낮에 있고 한 사람은 밤에 있는데 그 사람들이 연결되어 있는 이야기라면, 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 서로가 낮과 밤이 되는 사람들의 이야기일 수도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "어쨌든 계속 양면이 오고가는 이야기들이다. 그 안에 보면 저마다 사연이 있고 또 그들이 만들려고 하는 영화도 있고 꿈도 있고 현실도 있다. 이런 것들이 낮과 밤처럼 서로가 대비가 되기도 하지만 연결도 되어 있는 것 같다. 그래서 낮과 밤이라는 게 전혀 다른 서로가 떨어져 있는 것 같다가도 한 공간에 낮과 밤이 머무는 거니까 서로 연결도 돼있다. 서로가 타인들을 이해하는 영화가 되길 바라는 면도 있었다. 그런 면에서 제목의 의미까지 생각해주셨으면 한다. 이 영화가 여러 층위를 가지고 있어서 끝난 후에도 좀 관객들이 감상을 할 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들의 다양한 감상과 이야기, 결말을 열어뒀다. 지난해 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 개막작으로 상영하면서 최근 선정 기준이 대중성으로 방점이 찍혔다는 의견이 많았다. 올해는 김 감독의 작품을 선정하면서 오히려 독립영화, 소규모 영화로 다시 돌아간 모양새다. 정지혜 프로그래머는 "부산국제영화제는 매년 정말 탁월하고 훌륭한 작품들을 엄선해서 개막작을 선정하고 있다. 작년과 재작년에는 조금 더 제작의 어떤 규모의 측면에서는 올해의 작품보다 더 큰 작품이었던 것은 사실이지만 올해의 작품이 제작의 어떤 규모와 무관하게 그 작품이 이 작품이 갖고 있는 의미와 또 작품의 어떤 가치는 결코 작지 않다고 생각한다"고 말했다. 정 프로그래머는 또 "이 작품은 한 창작자가 굉장히 고심하고 또 그것을 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 아주 빼어난 작품"이라며 "부산국제영화제 개막작의 주요한 선정의 이유 중에 하나는 아주 많은, 너른 범위의 관객분들이 2시간 가까운 시간을 야외 극장에서 극장에서 보실 때 무리 없이 즐겁게 보실 수 있는 그런 작품을 선정하는 것을 우선으로 하고 있다. 제작 규모가 때에 따라서는 규모가 클 수도 있다. 올해 개막작은 기준에 충분히 부합하는 작품이다. 감독님, 배우분들의 하모니와 연기의 내공이 고스란히 전달되는 작품이라서 많은 연령층 넓은 연령층이 함께 보시기에도 손색이 없는 작품이라는 점에서 올해 개막작으로 선정하는 데 주저함이 없었고 자랑스러운 작품"이라고 평했다.  [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 심은경이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 이날 간담회 말미에는 현재 뜨겁게 영화계를 달구고 있는 문제작이 돼버린 '암살자(들)'에 대한 질문도 나왔다. 배우 심은경은 직접 '암살자(들)'에 출연한 바도 있다. 하지만 정 프로듀서는 "개막작에 대한 이야기만을 나누는 곳"이라며 기존의 영화제의 공식입장으로 답변을 갈음했다. 앞서 부산국제영화제는 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'의 영화제 내 모든 무대인사 취소 소식을 알렸다. 출연 배우 이민호의 '액터스하우스' 행사도 취소됐다. 영화제는 당시 "제작사 요청에 따라 예정돼있던 영화제 개막식 참석 및 야외 무대인사 일정이 취소됐다"면서 "영화제는 관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다. 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다. 올해 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일원에서 열린다. 오후 6시 영화의전당 야외무대에서 개막식이 개최되며, 개막작 '낮과 밤은 서로에게'가 상영된다.  jyyang@newspim.com 2026-10-06 17:18
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엔씨 '아이온2', 글로벌 출시…최고 동접 40만 돌파 [서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨의 MMORPG '아이온2'가 글로벌 정식 서비스를 시작한 뒤 최고 동시접속자 수 40만명을 넘어섰다. 엔씨는 '아이온2'를 스팀과 퍼플을 통해 글로벌 시장에 정식 출시했다고 6일 밝혔다. 엔씨 '아이온2'가 글로벌 정식 서비스를 시작하고 최고 동시접속자 수 40만명을 돌파했다. [사진=엔씨] 아이온2는 지난달 30일부터 5일 동안 '파운더스 팩' 구매자를 대상으로 얼리 액세스를 진행했다. 이 기간 스팀 'Top Sellers' 글로벌 차트 1위를 유지했으며 총 15개 국가에서 1위를 기록했다. 정식 서비스 시작 이후에는 최고 동시접속자 수 40만명을 넘어섰다. 6일 기준 스팀 글로벌 차트의 '인기 신규 게임'과 '주목받는 무료 게임'에서도 1위를 기록 중이다. 엔씨는 아이온2 글로벌 출시와 함께 개발진의 핵심 목표와 개발 과정을 담은 '개발 비하인드 영상'도 공개했다. 아이온2는 북미와 남미, 유럽, 아시아 일본 등 4개 지역에서 서버를 운영한다. 영어와 일본어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 총 8개 언어를 지원한다. flurry327@newspim.com 2026-10-06 17:52

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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