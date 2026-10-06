남원 흥부제, 남원 광한루원·요천둔치서 가족 체험·공연 '풍성'

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9~10일 키자니아·전통과학·수학체험, 11일 전통무예·소방안전체험 등

9일 점등식·불꽃놀이, 11일 코미디쇼, 완월정 미디어아트 볼거리 확대

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 제34회 흥부제가 오는 9~11일 광한루원과 요천둔치 일원에서 열려 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램과 다채로운 공연을 선보인다고 6일 밝혔다.

올해 흥부제는 '우애·나눔·보은·행운'을 주제로 흥부체험존, 제비상생존, 광한루원 등에서 다양한 프로그램을 운영한다. 특히 9~10일과 11일 주요 체험 프로그램을 달리 구성해 방문 날짜에 따라 색다른 즐거움을 제공한다.

승월교 남단 요천둔치의 흥부체험존에서는 가족 참여형 체험이, 월궁광장 제비상생존에서는 창극과 국악 등 공연이 펼쳐진다. 광한루원에서는 축하공연과 완월정 미디어아트가 이어져 낮부터 밤까지 축제를 즐길 수 있다.

제34회 흥부제가 오는 9일 개막된다.[사진=남원시]2026.10.06 gojongwin@newspim.com

9~10일에는 어린이 직업체험 '키자니아', 청소년 전통과학축전, 수학체험교실이 마련된다. 키자니아에서는 과학수사, 동물병원, 치과, 건축 등 8종의 직업체험을 진행하며 청소년 전통과학축전은 30개 체험부스에서 실험과 만들기 활동을 선보인다. 수학체험교실도 10개 참여형 부스를 통해 수학 원리를 체험할 수 있도록 구성했다.

9일에는 사랑의 광장에서 흥부 그림 그리기 대회, 광한루원에서 흥부 백일장 대회가 열려 어린이와 학생들이 흥부 이야기를 그림과 글로 표현한다.

11일에는 흥부체험존에서 국가유산청 만인의총과 연계한 '만인 무과 별시'와 남원소방서 체험부스가 운영된다.

훈련도감 두건 만들기, 석전 체험, 조선군사 복식체험 등을 통해 전통무예와 역사문화를 체험할 수 있으며 소화기·완강기 사용, 심폐소생술, 자동심장충격기, 하임리히법 등 생활 속 안전체험도 진행된다.

축제 기간 내내 흥부네 놀이동산, 짚풀공예 체험·전시, 미꾸리 체험행사, 전통혼례체험, 소원박길 등 가족 단위 프로그램도 운영된다. 짚풀공예에서는 새끼꼬기, 타작체험, 투호 등을 통해 전통 생활문화를 경험할 수 있다.

공연도 풍성하다. 흥부체험존에서는 매일 오전 11시, 오후 2시와 4시에 풍선·비눗방울 어린이 공연이 열린다. 제비상생존에서는 매일 오후 1시와 4시 단막창극 '흥부전', 오후 2시 30분 시민노래자랑이 진행된다.

매일 오후 2시 국악 버스킹에서는 9일 양은주의 민요, 10일 소리꾼 새아씨의 퓨전국악, 11일 이희정의 퓨전국악 공연이 펼쳐진다. 10일과 11일 오후 5시에는 신관사또 무용부 공연도 마련된다.

9일 오후 6시 제비상생존에서는 사물놀이, 버나놀이, 사자춤을 곁들인 점등 퍼포먼스가 진행된다.

이어 오후 7시 광한루원 특설무대에서 시민의장 및 흥부가족상 수여식과 남원시립국악단·청소년합창단·합창단의 축하공연이 열리며 오후 7시 30분 민요씨스타즈 춘삼월 공연, 밤 9시 승사교 일원 불꽃놀이가 이어진다.

10일에는 오후 6시 30분 제비상생존에서 하모니카 연주자 박윤호, 오후 8시 퓨전국악밴드 하냥의 공연이 열린다. 광한루원 특설무대에서는 같은 날 오후 6시 30분 광한루 국보 승격 기념식과 축하공연이 진행된다.

11일에는 춘향문화예술회관에서 오후 3시와 7시 '웃는날 좋은날 코미디 쇼쇼쇼'가 열리며 제비상생존에서는 오후 6시 30분 싱어송라이터 송은채, 오후 8시 국악밴드 날다의 공연이 축제 마지막 밤을 장식한다.

광한루원 완월정에서는 8일부터 11일까지 매일 오후 7시부터 밤 10시까지 미디어아트가 펼쳐진다. 완월정을 배경으로 빛과 영상이 어우러지는 야간경관과 함께 흥부대박정원, 소원박길의 경관과 포토존도 관람객을 맞는다.

방문객들은 낮에는 흥부체험존에서 날짜별 프로그램을 체험하고 저녁에는 제비상생존 공연과 광한루원 야간경관을 즐길 수 있다. 흥부장터와 'K-푸드 월하단길'에서는 지역 먹거리도 맛볼 수 있다.

gojongwin@newspim.com