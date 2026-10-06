LG 부품 5종, 누리호 타고 우주로…첫 실증 나선다

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카메라·배터리·파워모듈 등 고도 570㎞서 60일 검증

2028년 자체 큐브위성 발사…우주 사업 기회 모색

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG가 누리호 5차 발사를 통해 계열사 부품을 우주로 보내 기술 실증에 나선다. LG 계열사들이 실제 우주 환경에서 공동으로 부품을 검증하는 것은 이번이 처음이다.

LG사이언스파크는 달 탐사 로버 개발 스타트업 무인탐사연구소와 준비한 큐브위성에 LG 계열사 부품 5종을 탑재한다고 6일 밝혔다.

7일 오후 누리호가 성공적으로 궤도에 안착하면 큐브위성은 고도 570km 상공에서 약 60일간 부품별 작동 시험을 진행한다.

누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청]

탑재 부품은 LG이노텍의 카메라 모듈과 LG에너지솔루션의 배터리팩, LG전자의 파워모듈·자세제어 구동기·위성 통신용 안테나다. 카메라 모듈은 한반도 상공을 촬영하고 파워모듈과 자세제어 구동기는 위성의 전력과 자세를 제어한다. 배터리팩은 전원을 공급하면서 상태 정보를 수집한다.

이번 실증에는 우주 전용 제품을 새로 개발하는 대신 지상에서 검증된 상용 부품을 우주 환경에 맞게 보완하는 'COTS(Commercial Off-The-Shelf)' 방식이 적용됐다. 개발 비용과 기간을 줄이면서 극저온·진공·방사선 등 우주 환경에서 부품의 신뢰성을 확인하는 것이 목적이다.

LG는 이번 실증에서 확보한 데이터를 향후 기술 고도화에 활용하고 2028년에는 자체 큐브위성을 발사해 우주 분야 사업 기회를 본격적으로 모색할 계획이다. LG에너지솔루션은 별도로 미국 사우스8 테크놀로지스와 항공우주용 배터리 셀 개발도 추진하고 있다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 "이번 발사는 LG의 기술이 우주 환경에서 실제로 어떻게 작동하는지 확인하는 첫 단계"라며 "지상에서 축적해온 기술을 검증하면서 국내 우주 산업 생태계에도 보탬이 되겠다"고 말했다.

syu@newspim.com