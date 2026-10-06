세아베스틸, 로봇 관절 핵심소재 양산 돌입…"특수강 소재 국산화"

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'로봇用 특수강 소재' 상용화

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 세아베스틸이 로봇 감속기용 특수강 소재를 개발하고 양산에 들어갔다. 해외 의존도가 높았던 핵심 소재를 국산화하고, 휴머노이드 로봇용 소재로 사업을 확대할 계획이다.

세아베스틸은 로봇 감속기 핵심 부품인 '플렉스 스플라인(Flex Spline)'에 적용하는 특수강 소재 개발과 상용화에 성공했다고 6일 밝혔다.

감속기는 모터의 빠른 회전 속도를 낮춰 로봇의 팔과 다리가 원하는 속도와 힘으로 움직이도록 돕는 부품이다. 기어의 맞물림 틈새인 유격이 작을수록 정밀한 움직임을 구현할 수 있다.

이번 소재는 독자적인 합금 설계를 통해 열처리 과정에서 발생하는 미세한 형상 변형을 줄인 것이 특징이다. 정밀가공을 반복해야 하는 부품 특성을 고려해 가공성과 치수 정밀도를 확보했다고 회사 측은 설명했다.

세아베스틸은 로봇 감속기 핵심 부품인 '플렉스 스플라인(Flex Spline)'에 적용하는 특수강 소재 개발과 상용화에 성공했다고 6일 밝혔다 [사진=세아베스틸] 2026.10.06

반복적인 로봇 움직임을 견디는 내구성도 높였다. 세아베스틸은 침적환류식 진공설비를 활용한 정련 공정으로 미세 균열을 유발하는 비금속 개재물을 최소화했다. 이를 통해 소재의 청정도를 높이고 피로 수명을 개선했다는 설명이다.

세아베스틸은 올해 2월 국내 정밀 감속기 업체 '에스피지'에 산업용 로봇 감속기 소재를 공급한 이후 양산 단계에 진입했다. 에스피지도 세아베스틸과 플렉스 스플라인 소재를 공동 개발한 사실을 공개한 바 있다.

회사는 이번 양산을 발판으로 휴머노이드 로봇에 적용할 특수강 강종을 추가 개발하고 소재 제품군을 확대할 방침이다.

세아베스틸 관계자는 "일본 등 소수 해외 기업에 의존해 온 로봇 감속기 특수강 소재를 국내 기술로 양산한 것은 의미 있는 성과"라며 "고품질 특수강 소재 국산화를 통해 국내 로봇 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

peoplekim@newspim.com