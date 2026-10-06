대전 기성초 길헌분교장, 2028년 3월 1일 본교와 통합

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학부모 전원 찬성·조례 개정·공포...통폐합 최종 확정

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 학생 수 감소로 교육과정 운영에 어려움을 겪어온 대전 기성초등학교 길헌분교장이 오는 2028년 3월 본교인 기성초등학교로 통합된다.

대전시교육청은 '대전광역시립학교 설치 조례'가 지난 2일 개정·공포되면서 길헌분교장 통폐합이 최종 확정됐다고 6일 밝혔다.

대전 기성초등학교길헌분교장이 오는 2028년 3월 1일 자로 폐지되고 본교인 기성초등학교로 통합된다. [사진=대전시교육청] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

서구 평촌동에 위치한 길헌분교장은 지속적인 학생 수 감소로 현재 재학생이 7명에 그치면서 또래 집단 형성이 어려운 상황이었다. 여기에 2012학년도부터 복식학급을 운영해 교육과정 편성과 운영에도 제약이 있었다.

이에 시교육청은 학생들에게 보다 안정적인 교육환경을 제공하고 다양한 교육과정을 운영할 수 있도록 본교와의 통폐합을 추진했다.

앞서 지난 5월 실시한 설문조사에서 기성초등학교길헌분교장 학부모 전원이 통폐합에 찬성했으며 이후 통폐합안을 담은 '대전광역시립학교 설치 조례 일부개정조례안'이 대전시의회 제1차 정례회에서 원안 가결된 뒤 조례가 개정·공포되면서 통폐합이 최종 확정됐다.

시교육청은 통합이 차질 없이 진행될 수 있도록 학교 현장과 지속적으로 소통하고 학생들의 새로운 학교생활 적응과 교육여건 개선을 위한 행·재정적 지원을 이어갈 방침이다.

오석진 교육감은 "이번 통폐합을 통해 학생들이 다양한 배움 속에서 꿈을 키우고 미래를 준비할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "학생들이 새로운 환경에 잘 적응하고 친구들과 함께 배우며 성장할 수 있도록 필요한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com