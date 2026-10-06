여자배구 대표팀, 2027 월드컵 극적 합류…LA 올림픽 티켓 노린다

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자배구 대표팀이 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽으로 향할 수 있는 중요한 기회를 잡았다.

국제배구연맹(FIVB)은 5일(현지시간) 2027 FIVB 여자 월드컵(전 세계선수권대회)에 출전할 32개국을 확정해 발표했다. 한국은 지난 2일 기준 세계랭킹 27위를 바탕으로 출전권을 확보했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 배구 대표팀 선수들이 25일 인도네시아와 국가대표 2차 평가전에서 포인트를 올리고 함께 기뻐하고 있다. [사진=대한배구협회] 2026.07.25 psoq1337@newspim.com

극적으로 얻어낸 월드컵행이다. 한국은 지난 8월 열린 아시아선수권대회 8강에서 태국에게 패배해 준결승 진출에 실패하면서 상위 3개국에 주어지는 월드컵 직행 티켓을 따내지 못했다. 그러나 대륙별선수권을 통해 출전권을 얻지 못한 국가를 대상으로 배분된 세계랭킹 티켓을 통해 월드컵 무대를 밟게 됐다.

2027 여자 월드컵은 내년 8월 20일부터 9월 5일까지 미국과 캐나다에서 열린다. 총 32개국이 4개국씩 8개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 상위 2개국이 16강에 올라 토너먼트로 우승팀을 가린다. 세부 일정은 올해 안에 확정될 예정이다.

개최국 미국과 캐나다를 비롯해 디펜딩 챔피언 이탈리아가 출전한다. 아시아에서는 태국과 중국, 일본이 대륙선수권을 통해 출전권을 확보했다. 한국은 네덜란드, 러시아, 독일, 체코, 벨기에, 프랑스, 슬로베니아, 스웨덴, 멕시코, 우크라이나, 그리스, 불가리아, 스위스 등과 함께 세계랭킹을 통해 출전 명단에 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 선수들이 26일 열린 2026 아시아여자배구선수권대회 조별리그 베트남과의 C조 3차전에서 득점을 올리고 서로 격려하고 있다. [사진=국제배구연맹 홈페이지] 2026.08.26 psoq1337@newspim.com

이번 대회는 단순한 세계 정상급 국가들의 경쟁을 넘어 LA 올림픽으로 가는 관문이기도 하다. LA 올림픽 여자배구에는 총 12개국이 출전한다. 개최국 미국과 대륙별선수권 우승 5개국이 먼저 출전권을 확보하며, 남은 6장의 티켓 가운데 3장이 2027 월드컵을 통해 주어진다. 아직 올림픽 출전권이 없는 국가 가운데 월드컵 성적 상위 3개국이 LA행 티켓을 가져간다. 나머지 3장은 이후 FIVB 세계랭킹에 따라 결정된다.

세계랭킹 27위인 한국으로서는 쉽지 않은 경쟁이 기다리고 있다. 월드컵에서 올림픽 출전권 획득권에 들어가는 성적을 내거나 향후 국제대회를 통해 세계랭킹을 크게 끌어올려야 LA 올림픽 출전이 가능하다.

그래도 아시아선수권에서 놓쳤던 기회를 세계랭킹으로 다시 잡았다는 점은 의미가 크다. 최근 국제무대에서 고전하고 있는 여자대표팀에는 2027년 월드컵이 세계 정상권과 격차를 확인하는 동시에 올림픽 복귀 가능성을 이어갈 중요한 무대가 됐다.

한편 남자대표팀은 지난달 아시아선수권대회에서 3위에 올라 여자대표팀보다 먼저 2027 월드컵 출전권을 확보했다.

wcn05002@newspim.com