[2026AG] '종합 3위' 한국 선수단, 16일의 열전 마치고 귀국

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임을 치른 대한민국 선수단이 16일간의 열전을 모두 마치고 귀국했다.

유승민 대한체육회장과 이상현 선수단장을 비롯한 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항을 통해 고국 땅을 밟았다. 지난달 19일부터 일본 나고야를 비롯한 아이치현 일대에서 펼쳐진 이번 대회에 한국은 41개 종목, 1051명의 역대급 선수단을 파견해 구슬땀을 흘렸다. 이날 입국장에는 종목별 일정을 마치고 먼저 귀국한 이들을 제외한 본부 임원과 지원단, 테니스, 레슬링, 리듬체조, 브레이킹, 스포츠클라이밍 대표팀 등 80여 명이 밝은 표정으로 돌아왔다.

최종 성적표는 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개다. 중국(금169·은89·동83)과 일본(금83·은95·동91)에 이어 종합 3위를 지켜냈으나 당초 목표했던 금메달 40개엔 미치지 못했다. 특히 1982년 뉴델리 대회(금28·은28·동37) 이후 최소 금메달이라는 성적표를 받아들었다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 대한민국 선수단이 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐회식에 입장을 하고 있다. 2026.10.04 wcn05002@newspim.com

공항에는 선수단을 환영하기 위한 발걸음이 이어졌다. 문화체육관광부는 이날 인천국제공항 입국장에서 최휘영 문체부 장관이 참석한 가운데 귀국 선수단 환영 행사를 열고 격려의 꽃다발을 건넸다.

최 장관은 "아시안게임 무대에서 끝까지 최선을 다한 선수단의 귀국을 진심으로 환영한다"며 "41개 종목 선수들이 보여준 도전과 열정, 정정당당한 승부는 국민에게 큰 감동과 기쁨을 선사했다"고 치하했다.

선수단 공식 활동도 이날 마무리됐다. 이상현 선수단장은 국민을 향해 대회 결과를 보고한 뒤 유승민 회장에게 단기를 반환하며 16일간의 대장정을 매듭지었다.

아시안게임의 영광과 아쉬움을 뒤로한 국가대표 스타 대다수는 곧바로 오는 16일부터 제주도에서 개막하는 제107회 전국체육대회 출전한다.

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