체육공단, 부국제와 시네필 골병으로부터 지키기 운동 진행

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 부산국제영화제와 협업한다.

체육공단은 "15일 예정된 국립스포츠박물관 개관에 앞서, (사)부산국제영화제(집행위원장정한석, 이하 부산국제영화제)와 영화제 관객을 위한 실용적인 협업 프로젝트를 선보인다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 체육공단이 15일 예정된 국립스포츠박물관 개관에 앞서, (사)부산국제영화제(집행위원장정한석, 이하 부산국제영화제)와 영화제 관객을 위한 실용적인 협업 프로젝트를 선보인다 [사진=체육공단] 2026.10.03 willowdy@newspim.com

체육공단과 부산국제영화제는 '제31회 부산국제영화제' 공식 굿즈 제작을위한 업무협약을 맺었다. 연일 극장을 누비는 관객들의 건강한 영화 관람을 돕기 위한 가이드 미니북 키링 '골병들지 않고 영화제 통과하기'를 제작하고, 이를 활용한 다각적인 홍보도 추진한다.

'미니북 키링'에는 영화제를 찾는 관객들이 일상에서 쉽고 친근하게 활용할 수 있는 스포츠 관련 콘텐츠가 담길 예정이다. 해당 콘텐츠는 부산국제영화제에서 기획, 디자인, 제작을 총괄하고, 체육공단의 한국스포츠과학원에서 스포츠 콘텐츠 자문을 맡았다.

양 기관은 굿즈 제작 외에도, 공식 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 온오프라인 채널을 활용한 공동 홍보를 추진할 예정이다. 해당 홍보를 통해 영화제를 찾는 관객에게 미리 국립스포츠박물관을 알리며 개관 전 대국민 접점을 늘려갈 계획이다.

체육공단 관계자는 "부산국제영화제의 문화 콘텐츠에 체육공단의 스포츠전문성이 더해진 새로운 형태의 협업을 추진할 것"이라며, "영화제를 찾는관객들이 스포츠를 쉽게 접하고, 동시에 국립스포츠박물관에도 관심을 가질수있는 계기가 되길 바란다."라고 전했다.

부산국제영화제 관계자는 "영화를 본다고 골병까지 들까 싶지만, 시네필에게 영화제는 연일 몸을 웅크린 채 스크린과 상영관을 오가는 강도 높은 여정이다. 농담처럼 던진 관객들의 체력 고민에 과학적이고 진지한 태도로 답해준 체육공단의 도움으로 유쾌하면서 든든한 가이드북 키링을 만들 수 있었던 특별한 협업이었다."라고 화답했다.

한편, 국립스포츠박물관은 오는 15일 서울 송파구 올림픽공원에서 개관한다. 부산국제영화제는 오는 6일부터 15일까지 영화의 전당을 비롯한 부산 일대에서 열린다.

willowdy@newspim.com