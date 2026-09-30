'제31회 부산국제영화제' 내달 6일 개막…59개국 247편 공식 초청

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14편 아시아 장편영화 부산 어워드 대상 경쟁

아카데미 국제장편영화상 출품 자격 부여

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 영화의 바다가 다시 부산을 찾는다. 제31회 부산국제영화제가 세계 영화인과 관객을 잇는 열흘간의 여정을 시작한다.

부산시는 다음 달 6일부터 15일까지 영화의전당을 비롯한 부산 일대에서 제31회 부산국제영화제를 개최한다고 30일 밝혔다.

제31회 부산국제영화제 포스터[사진=부산시] 2026.09.30

시가 후원하고 부산국제영화제가 주최·주관하는 이번 영화제에는 59개국 247편의 공식 초청작이 상영된다. 전체 상영작은 316편이다.

개막작은 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'다. 이 작품은 월드 프리미어로 공개된다. 경쟁 부문에는 아시아 각국의 장편영화 14편이 초청돼 부산 어워드 대상을 놓고 경쟁한다.

올해 영화제는 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 A리스트 영화제로 공식 선정됐다. FIAPF의 A리스트는 세계 주요 영화제로 구성된 국제적 인증 체계다.

경쟁 부문 최고상인 부산 어워드 대상 수상작에는 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 주어진다. 부산에서 발굴된 아시아 영화의 해외 진출 기반이 확대될 것으로 보인다.

영화인과 관객이 만나는 프로그램도 마련된다. 오픈토크와 스페셜토크, 액터스하우스 등을 통해 국내외 영화인들이 작품과 영화에 관한 이야기를 나눈다.

영화 산업 관계자를 위한 행사도 이어진다. 제21회 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)은 10월 10일부터 13일까지 벡스코 제2전시장에서 열린다.

ACFM에서는 지식재산권(IP), 글로벌 투자·배급, 시네마틱 인공지능(AI), 뉴미디어 등을 주제로 7개 부문 64개 프로그램이 진행된다.

아시아 장편영화 프로젝트의 투자와 공동제작을 연결하는 아시아프로젝트마켓(APM), 원천 콘텐츠의 영상화를 다루는 부산스토리마켓(BSM), 기술 융합 콘텐츠를 소개하는 이노아시아(InnoAsia)도 운영된다.

시민 참여형 프로그램은 영화의전당 밖으로 무대를 넓힌다. 동네방네비프는 부산을 비롯해 양산과 서울 등 17개 지역에서 관객을 만난다.

8일부터 11일까지 남포동 일원에서 열리는 커뮤니티비프는 관객이 직접 프로그램을 기획하는 방식으로 진행된다. 모두 42회차에 걸쳐 69편의 영화를 상영한다.

전재수 시장은 "부산국제영화제는 지난 30년 동안 부산과 함께 성장해 온 소중한 자산"이라며 "영화제를 비롯해 가을철 다양한 행사가 이어지는 만큼 많은 분이 부산을 찾아 문화를 즐기길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com