[2026AG] 한국 양윤서, 여자골프 3R 5위...단체전도 메달권 멀어져

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 양윤서(인천여고부설방통고)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 골프 3라운드에서 5위까지 밀려났다.

양윤서는 2일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 3개와 보기 5개를 묶어 2오버파 72타를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 골프 대표팀 양윤서. [사진=대한체육회] 2026.09.30 football1229@newspim.com

중간 합계 5언더파 205타를 적어낸 양윤서는 전날 공동 3위에서 단독 5위로 내려갔다.

선두 프라나비 샤라트 우르스(인도·15언더파 195타)와는 10타 차다. 2위 섀넌 탄(싱가포르·12언더파 198타)과는 7타, 동메달권인 3위 인뤄닝(중국·11언더파 199타)과는 6타 차다.

양윤서는 이날 2번과 3번 홀에서 연속 보기를 범하며 초반부터 흔들렸다. 이후 버디 3개를 잡았지만 보기 3개를 더 기록하며 타수를 줄이지 못했다.

함께 출전한 박서진(서문여고)은 중간 합계 8오버파 218타로 공동 22위, 김규빈(학산여고)은 9오버파 219타로 공동 24위에 자리했다.

단체전에서도 한국은 메달권에서 멀어졌다.각 라운드 국가별 상위 2명의 성적을 합산하는 단체전에서 한국은 중간 합계 이븐파 420타로 9개국 가운데 8위에 머물렀다.

중국이 15언더파 405타로 선두를 달렸고 인도(11언더파 409타), 홍콩(9언더파 411타)이 뒤를 이었다.

한국 여자 골프는 개인전에서 2014 인천 대회 박결 이후 12년, 단체전에서는 2010 광저우 대회 이후 16년 만의 금메달에 도전하고 있다.

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