[2026AG] 양윤서, 여자골프 2R 공동 3위 도약…단체전은 공동 4위로 하락

AI 핵심 요약beta
- 양윤서가 1일 아시안게임 여자 골프 2라운드서 공동 3위로 올랐다.
- 양윤서는 버디 7개로 5언더파 65타를 치며 합계 7언더파를 기록했다.
- 한국 단체전은 공동 4위로 밀렸고 3라운드는 2일 오전 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 골프 기대주 양윤서(인천여부설방통고)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 2라운드에서 공동 3위로 올라섰다.
양윤서는 1일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 여자 골프 2라운드에서 버디 7개와 보기 2개를 묶어 5언더파 65타를 기록했다.
중간 합계 7언더파 133타를 적어낸 양윤서는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 통산 6승을 거둔 세계랭킹 6위 인뤄닝(중국)과 함께 공동 3위에 자리했다.
선두는 13언더파 127타를 기록한 섀넌 쉬안 인 탄(싱가포르)이다. 프라나비 샤라트 우르스(인도)가 11언더파 129타로 2위다.
이날 양윤서는 전반부터 꾸준히 타수를 줄였다. 3번 홀과 6번 홀에서 버디를 잡은 뒤 7번 홀에서 보기를 범했지만 8번 홀과 9번 홀에서 연속 버디를 기록하며 흐름을 되찾았다.
후반에도 상승세를 이어갔다. 11번 홀에서 한 타를 잃었지만 13번 홀부터 15번 홀까지 3개 홀 연속 버디를 잡아내며 최상위권으로 순위를 끌어올렸다.
1라운드에서 양윤서와 함께 공동 7위였던 김규빈(학산여고)은 주춤했다. 김규빈은 버디 3개, 보기 4개, 더블보기 1개로 3오버파 73타를 기록, 중간 합계 1오버파 141타, 공동 16위로 내려앉았다.
박서진(서문여고)도 같은 3오버파 73타를 쳤고, 중간 합계 4오버파 144타로 공동 21위에 자리했다.
단체전 순위도 다소 밀렸다. 한국은 라운드별로 성적이 좋은 2명의 기록을 합산하는 단체전에서 중간 합계 6언더파 274타를 기록해 홍콩, 대만과 공동 4위에 올랐다. 1라운드 공동 2위에서 두 계단 내려갔다.
중국이 12언더파 264타로 단체전 선두를 달리고 있고, 싱가포르가 11언더파 269타로 2위, 인도가 7언더파 273타로 3위다.
이외에도 리앤 미카엘라 말릭시(필리핀)가 4언더파 136타로 5위에 자리했다. 전 세계랭킹 1위 쩡야니(대만)는 이븐파 140타로 공동 13위다.
3라운드는 오는 2일 오전 8시 17분 시작한다.
football1229@newspim.com