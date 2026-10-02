[2026AG] 한국 박성후·임언주, 주짓수 은메달…김희동·박재원은 동메달

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 박성후(대한주짓수회)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 주짓수 남자 94㎏급에서 은메달을 차지했다.

박성후는 2일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 남자 94㎏급 결승에서 오마르 타리크 나다(사우디아라비아)에게 서브미션으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자 주짓수 국가대표 박성후. [사진=대한체육회] 2026.10.02 football1229@newspim.com

지난해와 올해 국제대회 출전 기록이 없었던 박성후는 이번 대회에서 결승까지 오르는 이변을 연출했다.

16강에서 칼레드 파라즈(바레인)를 5-0으로 꺾었고 8강에서는 아마르 알호사니(아랍에미리트)를 4-0으로 제압했다. 준결승에서도 푸리야 타헤르카니(이란)를 2-0으로 누르고 결승에 올랐다.

결승에서는 경기 초반 2점과 어드밴티지 1개를 내주며 끌려갔다. 이후 상대의 관절기 공세를 버티지 못하고 경기 시작 4분 11초 만에 탭을 치며 은메달을 확정했다.

같은 체급의 김희동(대한주짓수회)은 동메달을 획득했다. 김희동은 동메달 결정전에서 타헤르카니를 상대로 2점과 3점 기술을 성공시키며 5-2로 승리했다. 한국은 남자 94㎏급에서 은메달과 동메달을 동시에 수확하는 성과를 이뤘다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자 주짓수 국가대표 임언주. [사진=대한체육회] 2026.10.02 football1229@newspim.com

이어 열린 여자 52㎏급에서는 임언주(대한주짓수회)가 은메달을 추가했다. 임언주는 결승에서 2022 항저우 아시안게임 금메달리스트 아스마 알호사니(아랍에미리트)에게 0-4로 패했다.

임언주는 그라운드 공방에서 어드밴티지 2개를 얻으며 맞섰지만, 상대에 2점 기술을 두 차례 허용했다. 지난 4월 산야 아시아비치대회 결승에서도 알호사니에게 패했던 임언주는 이번 재대결에서도 설욕하지 못했다.

남자 77㎏급 동메달 결정전에서는 한국 선수끼리 맞붙었다. 박재원(대한주짓수회)이 구본철(대한주짓수회)을 6-4로 제압하고 동메달을 차지했다. 박재원은 4점 기술과 2점 기술을 성공시키며 접전 끝에 시상대에 올랐다.

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