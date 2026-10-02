[2026AG] 한국 e스포츠 LoL, 대만 3-0 완파 '금메달'…무실 세트로 2연패 달성

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 리그 오브 레전드(LoL) 대표팀이 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 금빛 플레이로 아시안게임 2연패를 달성했다.

한국은 2일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 LoL 결승에서 대만을 세트 스코어 3-0으로 제압하고 금메달을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 한국 e스포츠 리그 오브 레전드팀 최우제(왼쪽부터), 김건부, 이상혁, 이민형, 류민석이 지난 8월 25일 오후 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 e스포츠 국가대표 출정식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

결승에는 탑 '제우스' 최우제(한화생명e스포츠), 정글 '캐니언' 김건부(젠지), 미드 '제카' 김건우(한화생명e스포츠), 원거리 딜러 '구마유시' 이민형(한화생명e스포츠), 서포터 '케리아' 류민석(T1)이 선발 출전했다. '페이커' 이상혁(T1)은 준결승에 이어 결승에도 출전하지 않았다.

한국은 2022 항저우 아시안게임에 이어 두 대회 연속 LoL 정상에 올랐다. 제우스와 케리아, 페이커는 2회 연속 금메달을 목에 걸었고 캐니언, 제카, 구마유시는 생애 첫 아시안게임 금메달을 획득했다.

결승 초반은 예상보다 팽팽했다. 한국은 1세트에서 대만의 바텀 공략에 흔들리며 킬 스코어 2-7, 골드 격차 3000 이상으로 뒤졌다.

하지만 23분께 드래곤 앞에서 열린 한타에서 흐름을 완전히 뒤집었다. 제우스와 제카를 앞세워 대만 선수 5명을 모두 잡아내는 에이스를 만들었고 곧바로 바론까지 차지했다. 주도권을 가져온 한국은 다시 한번 대규모 교전에서 대승을 거두며 1세트를 역전했다.

2세트에서도 비슷한 흐름이 이어졌다. 한국은 중반까지 대만에 끌려갔고 30분께 대만에 바론을 내줬고, 이어진 교전에서도 대패하며 패색이 짙어졌다.

그러나 한국 다시 집중력을 발휘했다. 33분께 장로 드래곤 앞 한타에서 대만을 전멸시키며 승부를 뒤집었고 그대로 상대 본진으로 진격해 넥서스를 파괴했다.

금메달까지 한 세트만 남긴 한국은 앞선 두 세트와 달리 초반부터 안정적으로 경기를 풀었다. 대만의 바텀 갱킹을 막아낸 뒤 드래곤과 공허 유충 등 오브젝트를 선점하며 주도권을 가져왔다.

22분께 승부가 크게 기울었다. 한국은 케리아가 궁극기를 활용해 상대 정글러를 끊어낸 뒤 이어진 한타에서 에이스(올 킬)를 기록했다.

곧바로 네 번째 드래곤과 바론을 모두 확보한 한국은 미드와 바텀 억제기를 철거했다. 이후 장로 드래곤까지 가져가며 승부에 쐐기를 박았다. 한국은 마지막 한타에서도 에이스를 띄우고 넥서스를 파괴해 3-0 승리를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 한국 e스포츠 리그 오브 레전드 '페이커' 이상혁이 지난 8월 25일 오후 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 e스포츠 국가대표 출정식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

한국은 이번 대회 조별리그에서 대만, 인도, 홍콩을 차례로 제압해 3전 전승을 기록했다. 준결승에서는 사우디아라비아를 2-0으로 꺾은 데 이어 결승에서도 대만에 한 세트도 허용하지 않으며 무실 세트로 2회 연속 아시안게임 금메달을 차지했다.

한국 e스포츠는 이날 LoL 종목을 마지막으로 금 2개, 은 1개, 동 2개 등 총 5개의 메달을 차지하며 대회를 마무리했다.

football1229@newspim.com