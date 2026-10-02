[2026AG] 요트 김창주-이경진, 혼성 딩기서 은메달 추가

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 요트 대표팀의 김창주-이경진(이상 여수시청) 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 값진 은메달을 목에 걸었다. 김창주-이경진 조는 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 대회 요트 혼성 딩기 부문에서 10차례의 레이스를 펼쳐 총점 20점을 기록하며 2위에 올랐다.

이번 은메달로 한국 요트는 2022 항저우 대회에서 김지아-조성민 조가 일궈낸 동메달에 이어 아시안게임 2회 연속 메달 수확에 성공했다. 특히 앞서 오전 경기에서 '살아있는 전설' 하지민(해운대구청)이 1인승 딩기에서 통산 4번째 아시안게임 금메달을 쏘아 올린 데 이어, 이날 하루에만 메달 2개를 수집하는 쾌거를 이뤘다.

요트는 1위 1점, 2위 2점 등 여러 차례 레이스를 펼쳐 순위대로 벌점을 매긴 뒤 이를 합산해 가장 점수가 낮은 쪽이 우승하는 방식으로 치러진다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김창주(왼쪽)와 이경진. [사진=대한체육회] 2026.10.02 psoq1337@newspim.com

김창주-이경진 조는 총 10차례 진행된 레이스 내내 큰 기복 없는 안정적인 경기력을 뽐냈다. 1, 2차 레이스 연속 3위로 순조롭게 출발한 이들은 3차 레이스에서 1위로 결승선을 통과하며 기세를 끌어올렸다.

4차 레이스에서 5위로 주춤했으나 최하위 성적 1개를 제외하는 규정에 따라 벌점을 지워내며 타격을 최소화했다. 이후 레이스에서도 2위와 3위를 오가는 견고한 운영을 펼친 이들은 마지막 10차 레이스를 1위로 통과하며 유종의 미를 거뒀다.

1위를 5번이나 차지하며 총점 15점을 기록한 개최국 일본이 금메달을 가져갔고 김창주-이경진 조는 2위로 은메달을 확정했다. 3위는 순벌점 29점을 기록한 중국이 차지했다.

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