구리시, 소나무재선충병 방제 대책회의 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 지난 1일 시청에서 산림청 주관으로 '소나무재선충병 긴급 중앙방제대책회의'를 열고 감염목 주변 정밀 예찰과 방제 대책을 논의했다고 2일 밝혔다.

구리시 소나무재선충병 긴급 중앙방제대책회의 모습. [사진=구리시]

시에 따르면 이번 회의는 지난달 30일 교문동 일원에서 잣나무 1그루가 소나무재선충병에 감염된 것으로 최종 확인된 데 따른 조치다. 참석자들은 추가 감염 여부를 신속히 파악하고 산림 피해 확산을 차단하기 위한 기관별 대응 방안을 점검했다.

회의에는 산림청과 국립산림과학원을 비롯해 경기도, 남양주시, 하남시, 서울시, 광진구, 중랑구, 노원구 등 관계 기관 관계자 31명이 참석해 감염목 발생 현황과 인접 지역의 예찰·방제 추진 상황을 확인하고 추가 감염 여부를 파악하기 위한 정밀 예찰과 신속한 방제 방안을 집중적으로 논의했다.

소나무재선충병은 소나무재선충이 매개충을 통해 소나무류에 침입해 수분과 양분의 이동을 방해하는 산림병해충이다. 감염된 나무는 서서히 또는 급격히 말라 죽을 수 있어 감염목이 발생한 경우 조기 발견과 신속한 방제가 중요하다.

구리시는 '소나무재선충병 방제특별법' 제9조에 따라 교문1동을 소나무류 반출 금지구역으로 추가 지정했다.

앞서 지난 8월에는 서울 강동구와 남양주시에서 발생한 감염목을 중심으로 반경 2㎞ 이내에 포함되는 교문2동, 수택1·2·3동, 인창동을 소나무류 반출 금지구역으로 지정했다.

시는 국립산림과학원, 경기도산림환경연구소와 함께 감염이 의심되는 소나무류를 대상으로 정밀 조사를 진행하고 있으며 감염이 확인된 나무는 관계 기관과 협의해 신속히 방제할 계획이다.

예찰 대상도 산림과 공원, 녹지, 가로수에 한정하지 않고 공공기관 부지와 공동주택 등 사유지까지 확대하며 소나무류를 취급하거나 유통·사용하는 업체에 대한 점검과 소나무류 이동 단속도 강화할 방침이다.

신동화 구리시장은 "소나무재선충병 감염이 확인된 만큼 추가 확산을 막기 위해 관계 기관과 긴밀히 협력해 신속한 방제와 정밀 예찰에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "시민 여러분께서도 소나무류가 갑자기 말라 죽는 등 이상 징후를 발견하면 즉시 신고해 주시고 소나무류를 무단으로 이동하거나 땔감으로 사용하지 않는 등 확산 방지에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 당부했다.

asj7376@newspim.com