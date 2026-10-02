고창군, 저소득 취약계층 노후주택 개선…주거복지 강화

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올해 33세대 선정, 가구당 최대 750만원 지원해 맞춤형 집수리

단열·지붕개량·도배·장판 등 주택 안전성과 에너지 효율 개선

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 주거환경이 열악한 저소득 취약계층의 노후주택을 대상으로 맞춤형 집수리를 추진하며 주거복지 향상에 나서고 있다고 2일 밝혔다.

저소득층 그린리모델링사업은 복권기금 지원을 통해 취약계층의 주거환경을 개선하고 에너지 효율을 높이기 위해 추진하는 사업이다.

저소득층 그린리모델링[사진=고창군]2026.10.02 gojongwin@newspim.com

고창군은 올해 33세대를 선정해 가구당 최대 750만원 범위에서 단열공사, 지붕개량, 도배·장판 등 주택의 안전성과 에너지 효율, 생활 편의를 높이는 공사를 진행하고 있다.

특히 노후주택의 단열과 지붕 등을 개선해 겨울철 열 손실을 줄이고 쾌적한 실내환경을 조성하는 등 취약계층의 주거환경 개선에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

군은 앞으로도 주거환경 개선이 필요한 가구를 지속적으로 발굴하고 대상 가구의 주택 여건에 맞는 맞춤형 집수리를 통해 취약계층이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 주거복지 사업을 강화할 계획이다.

심덕섭 고창군수는 "주거환경은 주민들의 건강과 일상생활에 직접적인 영향을 미치는 만큼 주거복지 지원을 지속적으로 확대해 군민 모두가 안정적인 주거환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com