국립의전원 '남원 설립' 확정…500병상 국가병원 연계 지역의료 거점화

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 1일 남원을 국립의전원 소재지로 확정했다.
- 남원 국립의전원은 2029년 개교, 2030년 교육을 목표로 한다.
- 남원시는 의료원 확대와 공공의료 거점 조성에 나선다.
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남원의료원 500병상 이상 확대·국립중앙의료원 연계…교육·임상·연구 기반 강화
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 국립의학전문대학원 설립지로 최종 확정되면서 지역 공공의료 인력 양성과 의료 인프라 확충을 위한 사업이 본격적인 실행 단계에 들어섰다.
보건복지부 국립의전원 설립준비위원회가 1일 남원을 국립의전원 소재지로 최종 결정했다고 밝혔다. 이번 결정은 지난 2018년 남원에 국립공공의료대학원을 설립하는 방침이 제시된 이후 약 8년 만이다.
지난 5월 26일에는 국립의전원 설립과 운영의 법적 근거인 국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률이 제정되면서 설립 절차가 본격화됐다.
국립의전원은 4년제 대학원대학으로 정원은 100명 규모다.
정부는 2029년 개교와 2030년 교육과정 개시를 목표로 하고 있으며 공공의료 특화 교육과정을 통해 국가가 공공의료 인력을 직접 양성하는 체계를 구축할 계획이다.
졸업생은 의사면허 취득 후 공공의료기관 등에서 15년간 복무하게 된다.
교육과정은 향후 전문위원회 논의를 거쳐 구체화된다. 특히 남원의료원을 비롯한 지역 의료기관과 연계한 임상교육과 실습 기반을 마련하는 방안이 추진될 전망이다.
남원의 의료환경도 함께 확대된다. 남원의료원은 500병상 이상 규모로 확대하고 국립중앙의료원과의 연계를 통해 국가병원 기능을 강화하는 방향으로 추진된다.
남원시는 국립의전원 설립에 대비해 예정부지 확보와 도시관리계획 등 관련 행정절차를 추진해 왔다.
지난 28일에는 전북특별자치도와 남원의료원, 전북대학교병원, 원광대학교병원, 예수병원과 국립의전원 설립·운영 지원을 위한 업무협약을 체결하고 교육인력과 임상교육·실습, 의료자원 연계에 협력하기로 했다.
양충모 남원시장은 "지난 8년 동안 정부의 약속을 믿고 한마음으로 기다려 주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "이제 소재지가 확정된 만큼 2029년 개교에 차질이 없도록 부지 확보와 도시관리계획 등 필요한 행정절차를 신속하게 추진하겠다"고 말했다.
남원시는 앞으로 국립의전원과 국가병원을 중심으로 교육·연구·임상 기능을 집적하고 지역 의료기관과의 협력체계를 강화할 계획이다.
또한 의료AI와 첨단 의료기술을 활용한 미래 공공의료 기반 구축과 지역 의료서비스 연계 등을 통해 지역 공공의료 거점 기능을 확대한다는 방침이다.
한편 보건복지부는 국립의전원 설립준비위원회를 통해 기반시설과 학교조직, 교육과정, 학생지원, 의무복무 등 학교 설립·운영에 필요한 사항을 단계적으로 논의하고 있다.
gojongwin@newspim.com