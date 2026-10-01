"정부세종청사 옥상서 별빛산책 즐겨볼까"...세종시, 5일까지 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 10일 정부세종청사 옥상정원 별빛산책 참가자를 모집했다.
- 참가자는 5일까지 신청하며 추첨으로 300명을 선정했다.
- 축제 불꽃놀이와 드론공연을 옥상정원서 감상하게 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 정부세종청사 옥상정원에서 세종한글축제 불꽃놀이와 드론공연을 한눈에 감상하며 가을밤 정취를 즐기는 별빛산책 행사가 펼쳐진다.
1일 세종시에 따르면 오는 10일 오후 7시 정부세종청사 옥상정원 일원에서 열리는 '정부세종청사 옥상정원 별빛산책' 참가자를 5일까지 모집한다.
이번 행사는 9~11일 열리는 세종한글축제와 연계해 진행되며, 참가자들은 정부세종청사 옥상정원 1코스 산책로를 거닐며 축제 기간 펼쳐지는 불꽃놀이와 드론공연을 한눈에 감상할 수 있다.
참가 신청은 관련 홈페이지에서 본인을 포함해 최대 5명까지 신청할 수 있으며 참가비는 무료다. 시는 신청자를 대상으로 추첨을 진행해 약 300명을 선정한다. 선정 결과는 6일 개별 문자메시지로 안내할 예정이다.
행사 당일에는 정부세종청사 보안 규정에 따라 신분 확인 절차를 거친 뒤 입장할 수 있다.
별빛산책과 함께 야경 걷기 투어와 야경 사진 공모전 등 부대행사도 진행된다. 참가 희망자는 관련 프로그램도 함께 신청할 수 있다.
자세한 내용은 시 홈페이지 공지사항을 확인하거나 관광진흥과 관광정책팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
남궁호 문화체육관광국장은 "정부세종청사 옥상정원이라는 특별한 공간에서 세종한글축제 불꽃·드론공연을 감상하며 가을밤 산책과 낭만을 즐기길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com