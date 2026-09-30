넷플릭스 '스캔들', 공개 2주 차 글로벌 톱10 비영어 3위

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '스캔들'이 공개 2주 차에도 글로벌 톱10 비영어 쇼 3위에 오르며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '스캔들'​이 공개 2주 차에 280만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값) 및 2190만 시청 시간을 기록, 글로벌 톱10 비영어 쇼 3위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스캔들 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

또한 대한민국을 포함해 홍콩, 방글라데시, 엘살바도르, 인도네시아, 일본, 쿠웨이트, 말레이시아, 필리핀, 카타르 등 총 18개 국가에서 TOP 10 리스트에 이름을 올려 더욱 뜨거워진 인기를 실감케 한다.

공개된 비하인드 스틸에는 배우들의 진지한 연기 열정부터 화기애애한 촬영 현장의 분위기까지 고스란히 담겨 눈길을 끈다. 먼저, 정지우 감독을 비롯해 스태프들과 진지하게 의견을 나누고 자신의 연기를 꼼꼼히 모니터링하는 배우들의 모습은 완성도 높은 장면을 만들기 위한 이들의 뜨거운 열정과 노력을 짐작하게 한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스캔들 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

또한 서로 편안하게 웃고 있는 손예진, 지창욱, 나나의 모습은 극 중 한순간도 긴장을 늦출 수 없었던 세 사람의 아슬아슬한 관계와 달리, 훈훈했던 촬영 현장의 분위기를 엿보게 한다. 더불어, 여러 스틸에 담긴 형형색색의 아름다운 한복은 극 중 인물들의 개성과 감정을 더욱 돋보이게 하며 몰입도를 높였던 '스캔들​'만의 독보적인 프로덕션을 다시금 떠올리게 한다.

공개 2주 차에도 글로벌 톱10 비영어 쇼 3위를 기록하며 뜨거운 열기를 이어가고 있는 '스캔들'은 오직 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.

moonddo00@newspim.com