'스캔들' 손예진·지창욱·나나, 은밀한 사랑 내기…아슬아슬 관계성 포착

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스 시리즈 스캔들이 3일 보도스틸을 공개했다
- 손예진 지창욱 나나가 숨은 욕망과 내기를 펼친다
- 한국적 미장센과 연출로 18일 공개를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '스캔들'이 손예진, 지창욱, 나나의 숨겨진 욕망과 아슬아슬한 관계성을 담은 보도스틸을 공개했다.
조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '스캔들'이 보도스틸을 공개했다. 공개된 보도스틸은 은밀한 내기에 얽힌 세 인물의 감춰진 욕망과 아슬아슬한 관계성, 한국적인 아름다움이 돋보이는 미장센까지 담겨 시선을 사로잡는다.
먼저, 정숙한 차림으로 안채에 앉아있는 '조씨부인'(손예진)과 능글맞은 표정으로 여인을 바라보는 '조원'(지창욱), 초췌한 얼굴로 삼베옷을 입고 수를 놓는 '희연'(나나)의 모습은, 금기의 조선을 살아가는 세 사람의 각기 다른 상황을 보여주며 이들의 이야기에 대한 궁금증을 높인다. 사촌 지간인 '조씨부인'과 '조원'은 어린 시절 서로의 마음을 터놓으며 서신을 주고받던 글친구다. 시간이 흘러 내기에 대해 이야기 나누는 두 사람의 표정이 심상치 않은 기류를 자아낸다. 이어, 속적삼 차림의 '조씨부인'에게 다가가는 '조원'의 모습은 이들의 관계가 내기로 인해 어떻게 달라지게 될지 호기심을 자극한다. 한편, 내기에서 이기기 위해 '희연'에게 다가가는 '조원'과 이를 밀어내는 '희연'의 모습이 눈길을 사로잡는 가운데, '희연'에게 입을 맞출 듯 가까이 다가선 '조원'의 스틸은 두 사람 사이의 관계 변화를 예고하며 내기의 끝이 어디로 향할지 궁금하게 만든다. '조씨부인'과 '희연'이 함께 있는 사진도 궁금증을 불러일으킨다. 내기의 주도권을 쥐고 있는 '조씨부인'이 '희연'의 마음을 어떻게 흔들어 놓을지, 조선시대를 살아가는 여성으로서 비슷한 아픔을 가지고 있는 두 사람의 관계가 내기에 어떤 영향을 미칠지 이목이 집중된다.
뿐만 아니라 공개된 스틸에는 한국적인 미가 물씬 느껴지는 감각적인 미장센도 고스란히 담겨 있다. 각 인물의 특징이 녹아있는 고혹적이면서도 아름다운 한복, 전통적인 사극의 틀에 갇히지 않은 모던하고 독창적인 소품과 공간이 신선함을 선사하며 '스캔들'만의 색다른 매력에 기대를 높인다.
현대의 시선에서 새롭게 그려진 클래식한 스토리, 몰입도를 높이는 한국적인 미장센, 손예진, 지창욱, 나나의 앙상블, 인물의 욕망을 섬세하게 그려낼 정지우 감독의 연출로 기대를 모으는 '스캔들'은 18일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com