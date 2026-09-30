[현장톡] 지창욱 "'스캔들' 호불호 예상했다…그래도 우리만의 색 부끄럽지 않아"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱이 넷플릭스 영화 '스캔들'을 통해 자신만의 색으로 완성한 조원을 선보였다.

지난 22일 서울 종로구의 한 카페에서 만난 지창욱은 "무더운 날씨에 팀과 함께 촬영했던 게 엊그제 같은데 시간이 참 빠르다"고 말했다. 이어 "호불호가 있을 수밖에 없는 작품이라고 생각했다"며 "호평과 혹평 모두 왜 그런 반응이 나왔는지 이해가 된다. 그래도 우리만의 색으로 나온 작품이라서 부끄럽지 않다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱. [사진=넷플릭스] 2026.09.29 moonddo00@newspim.com

지창욱이 바라본 조원의 가장 큰 매력은 '모호함'이다. 조원이 어떤 감정을 품고 있는지, 앞으로 어떤 선택을 하게 될지 명확하게 규정하기보다 관객이 각자의 해석을 덧붙일 수 있는 여지가 큰 인물이라는 설명이다.

특히 조원과 조윤의 관계를 단순히 '사랑'으로 규정하는 것에도 의문을 던졌다. 지창욱은 어린 시절 조윤을 향해 품었던 감정부터 다시 들여다볼 필요가 있다고 했다. 지창욱은 "어렸을 때 조윤에게 느꼈던 감정이 정말 사랑이었을까 하는 생각이 들었다"며 "시간이 지나 다시 만났을 때 조윤에게 집착하는 모습도 사랑이라기보다는 복수에 가까운 감정일 수 있다고 생각했다"고 말했다.

지창욱은 "완성된 작품을 보고 나니 조원에게 조윤이라는 사람이 정말 컸다는 걸 더 크게 느꼈다"며 "결국 조원에게 조윤은 삶의 전부였던 것 같다"고 말했다. 그러면서도 "그게 사랑이었는지, 집착이었는지, 복수였는지는 보는 분들이 각자 판단해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.

외형을 만드는 과정에서는 인위적인 변화를 크게 주기보다 기본적인 요소를 충실하게 가져가는 데 집중했다. 지창욱은 "외형적으로 뭔가를 과하게 만들어내기보다는 조원이 어떤 사람인지에 집중했다"며 "걸음걸이나 말투 같은 기본적인 부분을 가져가면서 의상이나 태도에서 인물의 분위기를 만들어가려고 했다"고 설명했다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱. [사진=넷플릭스] 2026.09.29 moonddo00@newspim.com

정지우 감독과의 작업은 지창욱에게 새로운 경험이었다. 그는 "감독님이 감정을 명확하게 설명해 주시는 스타일은 아니었다"며 "미묘한 뉘앙스를 주시고 여러 가지 가능성을 열어두는 방식이었다"고 말했다.

이어 "배우 입장에서는 불안할 수도 있다. 내가 지금 제대로 하고 있는 건가 싶을 때도 있었다"며 "그래서 감독님을 믿는 게 중요했다. 제가 임의로 감정을 확정하기보다는 여러 가지를 시도해보고 감독님의 선택을 기다렸다"고 전했다.

'스캔들'은 프랑스 소설 '위험한 관계'를 원작으로 한다. 원작을 바탕으로 여러 영화와 드라마가 만들어진 만큼 과거 작품과의 비교 역시 피하기 어려웠다. 지창욱은 "원작 자체가 워낙 유명하고 이미 여러 작품으로 만들어졌기 때문에 부담이 없었다고 하면 거짓말"이라며 "비교가 되는 건 자연스러운 일이라고 생각했다"고 밝혔다.

그러면서 "그렇다고 해서 이전 작품을 의식하면서 연기하고 싶지는 않았다"며 "이번 작품만의 색을 만들어내는 게 더 중요했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱. [사진=넷플릭스] 2026.09.29 moonddo00@newspim.com

과거 조원을 연기했던 배우들의 표현을 따로 참고하지 않았다는 점도 강조했다. 지창욱은 "이전 조원들을 참고하기보다는 정지우 감독님과 소통하는 데 집중했다"며 "같은 인물이라도 감독님이 누구냐에 따라 작품의 색이 달라질 수 있기 때문에 그 부분이 가장 중요했다"고 설명했다.

노출과 베드신 등 작품의 높은 수위 역시 부담으로 다가왔다. 앞서 '우씨왕후'를 통해 비슷한 경험을 했던 만큼 다시 한번 고민이 필요한 부분이었다. 지창욱은 "수위가 있는 장면에 대한 부담은 당연히 있었다"며 "그런 장면을 촬영한다는 것 자체보다 그 장면이 작품 안에서 어떤 의미를 가지고 있는지를 더 많이 생각했다"고 밝혔다.

이어 "감독님과 장면의 의도나 인물의 감정에 대해 충분히 이야기하고 촬영했다"며 "단순히 시각적으로 자극적인 장면으로 보이지 않았으면 좋겠다는 생각이 있었다"고 전했다.

작품에 대한 호불호가 뚜렷한 만큼 배우로서 아쉬움을 느끼는 순간도 있었다. 오랜 시간 공을 들인 작품이 단순히 '재미있다' 혹은 '재미없다'는 평가로만 받아들여질 때는 서운할 수 있다는 것이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지창욱. [사진=넷플릭스] 2026.09.29 moonddo00@newspim.com

하지만 지창욱은 호평만을 좇아 작품을 선택하고 싶지는 않다고 했다. 그는 "제가 애정을 가지고 만든 작품이 단순히 재미있다, 재미없다는 말로만 평가될 때 서운한 마음이 들기도 한다"면서도 "배우라는 직업을 가지고 있는 이상 좋아해 주시는 분도 있고 싫어하시는 분도 있는 것 같다"고 말했다.

이어 "호평을 받았다고 해서 제가 갑자기 달라질 필요도 없고, 혹평을 받았다고 해서 겁을 먹고 바뀔 필요도 없다고 생각한다"며 "그런 것들을 너무 의식하다 보면 결국 제 색을 잃을 수 있기 때문에 제가 할 일을 계속하고 싶다"고 밝혔다.

끝으로 지창욱은 "작품을 만들어 가는 일이 저한테는 여전히 큰 행복"이라며 "배우로서 지금이 굉장히 중요한 시기라고 생각하고, 욕심도 많이 가지고 있다"고 전했다.

moonddo00@newspim.com