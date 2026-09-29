세종시, 영구 불임 예상자 생식세포 동결·보존비 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 생식세포 동결·보존 비용을 지원했다.
- 의학적 사유로 불임 우려 시민의 가임력 보전 목적이다.
- 여성 200만원·남성 30만원 한도에 생애 1회 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 의학적 사유로 생식기능 손상이 예상되는 시민의 가임력 보전을 위해 생식세포 동결·보존 비용을 지원한다.
29일 시에 따르면 의학적 사유로 향후 임신·출산이 어려울 것으로 예상되는 시민을 대상으로 난자·정자 채취와 동결·보존에 필요한 비용을 지원한다.
이번 사업은 의료행위 등으로 생식기능이 손상돼 영구적인 불임이 예상되는 대상자의 가임력을 보전하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 난소부분절제술, 고환적출술, 항암치료, 염색체 이상 등 의학적 사유로 생식기능 손상이 우려되는 대한민국 국적자이다.지원 항목은 관련 검사비와 과배란 유도 비용, 생식세포 채취·동결 및 초기 보관 비용 등이다.
여성은 최대 200만원, 남성은 최대 30만원 한도에서 본인부담금의 50%를 생애 1회 지원받을 수 있다. 지원 대상자는 생식세포를 채취한 날부터 6개월 이내에 의료비 지원 신청을 완료해야 한다.
신청은 구비서류를 갖춰 남부통합보건지소를 직접 방문하거나 공공보건포털 '이(e)보건소' 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 자세한 사항은 남부통합보건지소 아동모성팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
vincent977@newspim.com