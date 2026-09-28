세종시, 10월부터 시정소식지 온라인 웹진 전환

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지류 발간 중단...예산 절감·시정 홍보 즉시성 확대 등 기대

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 지류 형태의 시정소식지를 다음 달부터 온라인 웹진으로 개편한다. 인쇄·발송 비용을 줄이고 모바일과 PC를 통한 시정 정보 접근성 강화와 주요 정책을 보다 신속하게 알리기 위한 것이다.

시는 다음 달 1일 발간되는 시정소식지 10월호부터 기존 지류 발간을 중단하고 모바일·PC 환경에 최적화된 웹진 형태로 전면 전환한다고 28일 밝혔다.

세종시가 다음 달 1일 발간되는 시정소식지 10월호부터 온라인 웹진으로 전환한다. [사진=세종시] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

시정소식지는 시민의 알권리를 보장하고 시정 참여 기회를 확대하기 위해 시정 주요 소식과 생활정보 등을 담아 매월 발간해 온 홍보물로, 시 출범 초기부터 지류 형태로 제작·배포돼 왔다.

시는 모바일과 PC를 통한 정보 접근 수요가 증가하는 현실을 고려해 시정소식지의 신속한 정보 전달과 접근성을 높이고 인쇄·발송 비용 부담을 줄이기 위해 온라인 웹진으로 개편하기로 했다.

웹진에는 기존 소식지에서 다뤄온 주요 시정소식과 생활정보 등을 담는다. 사진과 인포그래픽 등 시각 자료를 강화하고 디자인을 개선해 가독성을 높일 계획이다.

기존의 월간 발행 방식 외에도 주요 정책과 수혜사업, 행사 등 중요한 시정소식을 수시로 업데이트해 시정 홍보의 신속성을 높일 방침이다.

웹진은 시 홈페이지에서 확인할 수 있다. 홈페이지 회원가입 후 휴대전화 번호로 구독을 신청하면 매월 웹진 발간 때 링크가 포함된 안내를 카카오톡 또는 문자메시지로 받을 수 있다.

김대영 보도협력팀장은 "웹진으로 전환하면 시정 홍보 비용을 절감하는 동시에 보다 신속한 정보 전달이 가능할 것으로 기대한다"며 "시민들이 매월 편리하게 시정소식을 접할 수 있도록 모바일과 PC 환경에 최적화된 웹진을 운영하겠다"고 말했다.

한편 기존 지류 소식지 구독 신청 과정에서 수집한 성명과 연락처, 주소 등 개인정보는 발행 방식 전환에 따라 폐기될 예정이다.

vincent977@newspim.com