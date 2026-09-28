[2026AG] 안세영, 38분 만에 셧아웃 결승행...천위페이도 쥐락펴락

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배드민턴 여자 단식 준결승 2-0...사상 최초 2연패 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '셔틀콕 여제'에게 이젠 라이벌이란 없는가. 안세영(삼성생명·세계랭킹 1위)이 숙적 천위페이를 완파하고 아시안게임 여자 단식 사상 최초 2연패 달성까지 단 한 걸음만을 남겨뒀다.

안세영은 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아시안게임 배드민턴 여자 단식 준결승전에서 세계랭킹 4위 천위페이(중국)를 게임스코어 2-0(21-5 21-12)으로 가볍게 꺾었다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영이 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 천위페이와의 준결승전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

이날 승리로 안세영은 천위페이와의 통산 전적을 18승 14패로 벌렸다. 지난해 8월 세계선수권 준결승 패배 이후 최근 맞대결 5연승을 달리며 과거의 상성 관계를 완전히 지워냈다.

그야말로 압도적인 경기력이었다. 32강전과 16강전은 물론 8강전까지 가볍게 제압하며 올라온 안세영은 이날 준결승에서도 단 38분 만에 경기를 매조졌다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영이 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 천위페이와의 준결승전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

안세영은 시작과 동시에 내리 9점을 쓸어 담으며 기선을 완전히 제압했다. 천위페이는 안세영의 탄탄한 수비와 예리한 공격 앞에 이렇다 할 반격도 하지 못한 채 허무하게 무너졌고 안세영은 단 5점만 내주며 21-5로 첫 게임을 쉽게 가져왔다.

2게임 역시 흐름은 비슷했다. 천위페이가 초반 6-6 동점을 만들며 잠시 저항하는 듯했으나 안세영은 곧바로 5연속 득점을 폭발시키며 달아났다. 이후에도 여유를 잃지 않은 안세영은 코트를 지배하며 21-12로 2게임을 매듭짓고 결승행 티켓을 거머쥐었다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영이 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 천위페이와의 준결승전에서 셔틀콕을 받아내고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

지난 2022 항저우 대회에서 단체전과 단식을 석권했던 안세영은 이번 대회마다 단식 정상에 오를 경우 아시안게임 배드민턴 여자 단식 역사상 최초로 2연패라는 대업을 달성하게 된다. 올 시즌 출전한 공식전에서 55승 1패, 승률 98.2%라는 경이로운 기록을 이어가고 있는 안세영의 적수는 없었다.

안세영은 29일 열리는 결승전에서 왕즈이(중국·2위)와 야마구치 아카네(일본·3위) 간의 준결승전 승자와 금메달을 다툰다. 왕즈이를 상대로 최근 14차례 맞대결에서 13승 1패의 절대 우위를 보이고 있고 야마구치에게도 최근 파죽의 8연승을 달리고 있어 금메달 전망은 매우 밝다.

psoq1337@newspim.com