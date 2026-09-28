[2026AG] 프레지던츠컵서 펄펄 난 김주형, 태극마크 달고 일본행

싱글 매치 클라크에 3& 2승리...포섬·포볼 포함 4승1패 맹활약

"국가 위해 뛰는 것은 영광"…병역 혜택 걸린 아시안게임 출격

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어에서 맹활약하는 김주형이 프레지던츠컵의 혈투를 마치자마자 곧바로 아시안게임 참가를 위해 일본으로 향했다.

김주형은 28일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고의 메디나 컨트리클럽에서 열린 2026 프레지던츠컵 최종일 싱글 매치플레이에서 미국의 윈덤 클라크를 3&2(2홀 남기고 3홀 차)로 제압했다. 앞서 클라크에게 리드를 내줬으나 8번홀에서 균형을 맞춘 뒤 10번, 11번, 14번홀을 쓸어 담으며 완승을 거뒀다. 이번 대회에서 포섬·포볼 포함 4승 1패의 호성적을 남겼다.

하지만 우승팀이 가려지기도 전에 대회장을 떠났다. PGA 투어와 NBC 스포츠 등에 따르면 김주형은 현지 시간 일요일 오후 시카고발 일본행 비행기에 몸을 싣기 위해 싱글 매치 2번 주자로 배치돼 경기를 치렀다. 인터내셔널팀이 최종 승점 13-17로 역전패하며 우승컵을 내주는 순간조차 함께하지 못할 정도로 일정이 촉박했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=로이터] 2026.09.28 psoq1337@newspim.com

일본으로 향하는 비행기에 오른 김주형은 "나 자신보다 더 큰 가치를 대표할 기회가 주어진다는 건 언제나 영광스러운 일"이라며 "인터내셔널팀에서 뛰든 국가대표팀을 위해 뛰든 큰 무언가를 위해 뛴다는 건 매우 자랑스럽다"고 소감을 전했다. 이어 "아시아로 돌아가게 돼 설렌다. 고향으로 돌아가 친구들도 만나고 좋은 한 주를 보낼 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

오는 30일부터 다음 달 3일까지 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 열리는 아시안게임 골프 종목은 남녀 개인전과 단체전에 총 4개의 금메달이 걸려 있다. 경기는 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행된다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김주형. [사진=로이터] 2026.09.28 psoq1337@newspim.com

이번 대회는 김주형에게 매우 절실한 무대다. 아직 병역 의무를 해결하지 못한 그는 금메달을 목에 걸어야 차질 없이 PGA 투어 활동을 이어갈 수 있다. 2022 항저우 아시안게임 기회를 놓쳤고 2024 파리 올림픽에서는 8위에 그치며 눈물을 흘렸던 아픔을 씻어내겠다는 각오다.

김주형과 함께 남자부 대표팀을 이룰 선수는 김성현과 문도엽이다. 특히 김성현은 병역 연장 허가를 받지 못해 지난 4월 병가를 내고 귀국한 상황으로, 이번 대회에서 금메달을 따내지 못하면 곧바로 병역 의무를 이행해야 하는 절박한 처지다. 문도엽은 이미 병역을 마쳐 홀가분하게 대회에 임한다. 여자부에는 박서진, 김규빈, 양윤서 등 아마추어 선수 세 명이 태극마크를 달고 출전한다.

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