[PGA] 김시우-김주형, 프레지던츠컵 셋째 날 1승 1패…인터내셔널 10.5-7.5 리드

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김시우와 김주형이 2026 프레지던츠컵 셋째 날 1승 1패를 기록하며 인터내셔널 팀에 승점 1을 보탰다.

김시우-김주형 조는 27일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 메디나 컨트리클럽 3번 코스(파70)에서 열린 대회 셋째 날 포볼(2명의 선수가 한 조를 이뤄 네 개의 공으로 각각 치는 방식) 매치플레이에서 미국의 콜린 모리카와-윈덤 클라크 조를 1홀을 남기고 2홀 차로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 김시우(왼쪽)와 김주형. [사진=PGA]

15번 홀까지 동점으로 맞선 가운데 김시우가 승부를 갈랐다. 김시우는 16번 홀(파3)에서 버디를 잡아 한 홀 차 리드를 만들었다. 이어 17번 홀(파4)에서는 홀까지 약 5m 거리의 버디 퍼트를 성공해 승리를 확정했다.

하지만 이어 열린 포섬(같은 팀 두 선수가 하나의 공을 번갈아 치는 방식) 매치플레이에서는 패트릭 캔틀레이-잰더 쇼플리 조에 1홀을 남기고 2홀 차로 패했다. 김시우-김주형 조의 이번 대회 첫 패배였다.

인터내셔널 팀은 이날 포볼 4경기에서 1승 1무 2패, 포섬 4경기에서 2승 2패를 기록해 승점 3.5를 추가했다.

중간 합계에서는 10.5-7.5로 미국 팀에 앞섰다. 다만 전날보다 격차는 줄었다.

임성재는 호주 교포 이민우와 짝을 이룬 포볼에서 미국의 저스틴 토머스-잭슨 코이번 조와 무승부를 기록해 승점 0.5를 보탰다.

임성재-이민우 조는 14번 홀까지 2홀 차로 뒤졌지만 15번 홀과 16번 홀을 연달아 따내며 균형을 맞췄다.

[세인트루이스 로이터=뉴스핌] PGA투어 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십 3라운드에 참가 중인 임성재. 2026.08.23

다만 임성재는 애덤 스콧(호주)과 함께 나선 포섬에서는 캐머런 영-크리스 고터럽 조에 4홀을 남기고 6홀 차로 패했다.

대회 마지막 날인 28일에는 양 팀 선수 12명이 맞붙는 싱글 매치플레이 12경기가 열린다. 합계 승점 15.5를 먼저 확보하는 팀이 우승한다.

football1229@newspim.com