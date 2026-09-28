블랙핑크 리사, 'MTV VMA서 '베스트 팝' 상 수상…K팝 솔로 최초

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 블랙핑크 리사가 K팝 솔로 가수 최초로 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV Video Music Awards, VMA)'에서 '베스트 팝' 상을 받았다.

28일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서는 '2026 VMA'가 열렸고, 리사는 이날 솔로곡 '드림(DREAM)'으로 '베스트 팝' 수상의 영예를 안았다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 블랙핑크 리사가 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워드'에서 '베스트 팝' 상을 수상했다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.28 alice09@newspim.com

리사는 아리아나 그란데, 올리비아 로드리고, 사브리나 카펜터스, 테이트 맥레이, 찰리 xcx, 테일러 스위프트 등과 후보로 올랐다.

리사는 수상 직후 "이렇게 멋진 상을 주셔서 감사하다. 이 노래를 함께 만들어준 분들에게도 감사하다"라며 소감을 밝혔다.

이어 "수많은 늦은 밤의 꿈들이 저를 오늘 이 자리까지 데려와 줬다. 영감을 줘서 고맙다. 그리고 제 팬들, 여러분이 없었다면 저는 여기 없었을 것"이라며 "사랑과 응원 정말 감사하다"고 덧붙였다.

리사는 '베스트 팝' 외에도 '베스트 K팝', '베스트 시네마 포토그래피', '베스트 에디팅' 부문에도 후보로 올라 추가 수상에 이목이 쏠리고 있다.

alice09@newspim.com