2NE1 공민지, 4년 9개월 만에 솔로 컴백…28일 '콜링' 발매

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 2NE1 공민지가 4년 9개월 만에 솔로로 컴백한다.

공민지는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '콜링(CALLING)'을 발매하고 타이틀곡 뮤직비디오를 동시 공개한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 공민지. [사진=공민지 SNS] 2026.09.28 alice09@newspim.com

새 싱글에는 동명의 타이틀곡 '콜링' 한국어 버전과 영어 버전, 수록곡 '위 올모스트 워(We Almost Were)'까지 총 3곡이 수록된다.

타이틀곡 '콜링'은 소울풀한 알앤비 사운드에 풍성한 콰이어가 어우러진 곡이다. 어둠 속에서 잃어버렸던 자신을 다시 마주하고, 내면의 부름을 따라 일어서는 과정을 노래한다.

'꺼졌던 내 마음이 살아나 터져나와'라는 가사는 다시 살아나는 마음과 앞으로 나아가려는 의지를 전한다. 공민지는 섬세한 감정 표현과 힘 있는 보컬을 오가며 곡의 벅찬 감정을 이끈다.

수록곡 '위 올모스트 워'는 록 사운드를 가미한 알앤비 곡이다. 이뤄질 듯했지만 끝내 이어지지 못한 관계와 가능성을 이야기하며, 후반부로 갈수록 짙어지는 록 사운드와 공민지의 감정적인 보컬이 여운을 더한다. 기타 연주에는 조 조나스가 이끄는 밴드 DNCE의 기타리스트 이진주가 참여했다.

2009년 2NE1 멤버로 데뷔한 공민지는 그룹 활동과 솔로 활동을 병행하며 가수와 퍼포머로 활동 영역을 넓혀왔다.

최근에는 2NE1 완전체 활동을 통해 다시 한번 글로벌 팬들과 만난 데 이어, 이번 '콜링'으로 솔로 아티스트로서 새로운 행보를 시작한다.

alice09@newspim.com