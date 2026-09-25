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"'패노메논' 상표권 전담법인에 양도"…JYP 사례로 본 민관 상표권 과제는

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AI 핵심 요약

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  • JYP엔터테인먼트가 패노메논 상표권 잔여 지분을 전담 법인에 넘기기로 했다
  • 대교위는 국내외 상표권 확보 경위를 설명하며 공공성 장치를 마련하겠다고 했다
  • 전담 법인 설립과 해외 권한 분할은 아직 확정되지 않았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'패노메논' K팝 축제 12월 서울 개최
정부 예산 투입에 대한 적합성 논의
상표권 관리 방식 제도적 장치 필요

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 내년 12월 개최되는 글로벌 K팝 축제 '패노메논'과 관련해 JYP엔터테인먼트가 보유한 상표권 잔여 지분이 향후 설립될 사업 실행 전담 법인에 전액 양도될 예정인 것으로 확인됐다. 대통령 직속 대중문화교류위원회(대교위)가 해외 상표권을 JYP엔터테인먼트가 단독 보유하고 있다는 것에 대해 밝힌 내용이다.

이재명 대통령이 대중문화교류위원회 출범식에 참석해 아이돌 응원봉을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박진영 대중문화교류위 공동위원장, 이 대통령, 최휘영 문화체육관광부 장관 [사진=대통령실]

앞서 TV조선은 '패노메논' 상표를 대교위가 아닌 박진영 공동 위원장의 소속사 JYP엔터테인먼트가 출원했으며, 국내 상표권은 문화체육관광부와 나눠 갖지만 해외 상표권은 JYP엔터테인먼트가 단독으로 보유하고 있다고 보도했다. 내년 행사에 정부 예산 150억 원이 투입되는 만큼 해외 상표권을 민간 기업이 단독 보유하는 것이 적절하냐는 지적도 함께 나왔다.

대교위는 이에 대해 설명 자료를 통해 국내외 상표권 확보 경위를 밝혔다. 국내 상표권의 경우 출범식 직후 브랜드 권리를 신속하게 선점하기 위해 JYP엔터테인먼트가 우선 출원했고, 이후 사업의 본래 취지인 민관 협업 구조를 확립하고자 상표권 지분 50퍼센트를 문체부에 양도해 공동 출원 형태로 전환했다는 설명이다. JYP엔터테인먼트가 보유한 나머지 지분 역시 향후 행사 실행을 위해 설립될 전담 법인에 전액 양도될 예정이다.

해외 상표권도 같은 논리로 JYP엔터테인먼트가 먼저 출원 절차를 밟고 있다는 게 대교위의 설명이다. 다만 구체적인 권한 분할 방식은 해외 출원 절차가 완료된 이후 협의해 확정한다는 방침이어서, 전담 법인 설립 시점과 이관 방식은 아직 정해지지 않은 상태다. 대교위는 "정부와 위원회는 행사 운영 수익의 재투자 등 공공성을 담보할 수 있는 제도적 장치도 철저히 마련하여 사업을 추진해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

민관 협업 사업에서 상표권 등 지식재산권을 어떻게 설계하느냐는 국내외에서 반복적으로 불거진 문제다. 크게 세 갈래로 나눠볼 수 있다.

공공이 처음부터 권리를 직접 보유하는 구조다. 특허청이 2016년 기준으로 전국 광역·기초자치단체를 전수 조사한 결과 지자체 공동 브랜드의 상표·서비스표·업무표장 등록 건수는 1만 7154건에 달했는데, 대부분 지자체가 직접 출원해 소유권을 갖고 관련 기업은 사용권만 연계하는 구조다.

두번째는 정부 지분 없이 민간이 전적으로 소유하는 구조다. CJ ENM이 2012년부터 운영해 온 K팝 축제 'KCON'이 여기에 해당한다. 정부 예산 투입이 없는 만큼 상표권 논란 자체가 발생하지 않는다.

춘천 레고랜드. [사진= 뉴스핌 DB]

마지막 사례가 실제로 정부(지자체)가 예산을 투입하면서도 브랜드 소유권은 민간 기업에 전적으로 남는 것인데, 국내에 이미 사례가 있다. 강원도 춘천 레고랜드 코리아다. 이 사업은 총사업비 2600억 원 가운데 영국 멀린엔터테인먼트가 1800억 원, 강원도 산하 강원중도개발공사가 800억 원을 투자하는 구조로 추진됐다. 개발을 주도한 강원중도개발공사의 지분은 강원도 44%, 멀린엔터테인먼트 22.5%, 한국고용정보 9%로 구성돼 공공이 최대 주주다. 그러나 '레고랜드' 브랜드 자체는 처음부터 지금까지 멀린엔터테인먼트 측이 전적으로 보유하고 있고, 운영권과 수익권 역시 전적으로 멀린 측에 귀속돼 있다. 그 결과 강원도는 막대한 초기 투자와 재정 리스크를 떠안았음에도 브랜드 자산과 실질적 수익 구조에는 참여하지 못한다는 비판이 지역 사회에서 꾸준히 제기돼왔다.

레고랜드 코리아 사례는 패노메논과 정확히 반대되는 위험을 보여준다. 패노메논은 민간(JYP)이 먼저 상표를 출원해 소유한 뒤 지분을 정부에 넘기는 방식을 택해 "왜 출발점이 민간이었나"라는 지적을 받고 있다면, 레고랜드 코리아는 정부(지자체)가 대규모 예산과 재정 부담을 지면서도 브랜드 소유권 자체에는 애초부터 발을 들이지 못한 것이라 "왜 공공이 낸 돈만큼의 권리를 갖지 못하나"라는 비판을 받아왔다. 두 사례 모두 초기 단계에서 권리 배분을 어떻게 설계했느냐가 이후 논란의 근본 원인이 됐다는 공통점이 있다.

최휘영 문체부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 공동 위원장을 맡고, 하이브·SM·YG·JYP 등 대형 기획사 합작 법인도 사업의 한 축을 담당하는 패노메논의 이해관계자 구도를 고려하면, 대교위가 예고한 전담 법인으로의 지분 전액 이관이 실제로는 국내외 사례들이 공통으로 보여주는 해법, 즉 처음부터 하나의 공동 소유 법인을 만들어 권리를 귀속시키는 방향이다.

다만 전담 법인의 설립 시점과 지분 구조, 해외 상표권의 구체적 권한 분할 방식이 아직 정해지지 않은 만큼, 이 과정이 계획대로 투명하게 진행되고 명확한 계약 문서로 남는지가 향후 포인트가 될 전망이다.

fineview@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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