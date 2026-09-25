황정율, 쇼트 개인 최고점 66.50점…주니어 GP 5차 대회 5위

AI 핵심 요약beta
- 황정율이 25일 ISU 주니어그랑프리서 쇼트 66.50점 기록했다.
- 개인 최고점을 3.16점 높이며 쇼트 5위에 올랐다.
- 프리에서 두 대회 연속 톱10 진입을 노리게 됐다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 피겨스케이팅 기대주 황정율(수리고)이 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리에서 쇼트프로그램 개인 최고점을 경신하며 두 대회 연속 톱10 진입 가능성을 높였다.
황정율은 25일(한국시간) 조지아 바투미의 바투미 아이스 아레나에서 열린 2026-2027 ISU 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 5차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 40.32점, 예술점수(PCS) 27.18점에 감점 1점을 받아 총점 66.50점을 기록했다.
이는 2024-2025시즌 주니어 그랑프리 3차 대회에서 작성한 종전 ISU 공인 개인 최고점 63.34점을 3.16점 끌어올린 기록이다.
황정율은 왕이한(중국·73.38점), 야마다 게이(일본·69.98점), 스테파니아 글라드키(프랑스·67.94점), 소피아 시프린(이스라엘·66.67점)에 이어 5위에 자리했다. 4위 시프린과는 불과 0.17점 차다.
연기도 안정적이었다. 첫 점프인 트리플 토루프-트리플 토루프 콤비네이션을 깔끔하게 뛰어 수행점수(GOE) 1.44점을 챙겼고, 더블 악셀에서도 GOE 0.71점을 받았다. 이어 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리했다.
가산점 10%가 붙는 후반부 트리플 러츠도 흔들림 없이 착지해 GOE 1.01점을 얻었다. 이후 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스, 레이백 스핀을 모두 레벨4로 마무리하며 완성도 높은 연기를 펼쳤다.
다만 연기를 제시간에 끝내지 못해 시간 초과로 1점 감점을 받은 것은 아쉬움으로 남았다. 감점에도 개인 최고점을 갈아치우며 경쟁력을 확인했다.
주니어 그랑프리 1차 대회에서 최종 9위에 올랐던 황정율은 프리스케이팅에서 두 대회 연속 톱10 진입에 도전한다.
한편 남자 싱글 쇼트프로그램에서는 김아론(만덕고)이 56.53점으로 17위, 황규진(경성중)이 54.66점으로 20위에 자리했다.
wcn05002@newspim.com