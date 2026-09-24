추미애, 추석 연휴 첫날 재난상황실·소방·지구대 방문…비상근무자 격려

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 24일 연휴 비상근무자를 격려했다
- 경기도청·소방본부·지구대 찾아 대응태세를 점검했다
- 도는 24일부터 27일까지 추석 종합대책을 추진했다
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경기도, 24~27일 4대 분야 '추석 종합대책' 가동…872명 비상근무 체계 유지
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 추석 연휴 첫날인 24일 경기도청사와 소방재난본부, 지구대 등을 잇달아 방문해 연휴 기간 도민 안전을 위해 비상근무에 임하는 근무자들을 격려하고 빈틈없는 종합대응 강화를 당부했다고 밝혔다.
추미애 지사는 이날 오전 경기도청 내 응급진료 상황실, 긴급복지 핫라인 콜센터, 종합상황실, 재난상황실, 당직실을 차례로 둘러보며 공백 없는 현장 대응 노고를 위로했다.
첫 일정으로 도청 재난상황실을 찾은 추 지사는 "명절 연휴를 도민을 대신해 지켜주셔서 감사드린다"며 "도민 안전을 책임지는 비상 대응 사령탑이라는 자긍심을 가지고 철저히 대응해 달라"고 강조했다.
이어 수원시 팔달구 옛 경기도청사에 위치한 경기도소방재난본부 상황실을 찾아 고속도로 교통 상황과 화재 출동 현황을 점검했다. 아울러 옛 청사에서 근무 중인 경기도 120콜센터와 환경오염 예방 특별감시반 직원들을 격려했다.
이후 추 지사는 수원 권선구 교통정보센터와 가축전염병 비상근무 중인 동물위생시험소 상황실, 호매실지구대, 호매실119안전센터를 순차 방문해 현장 대응 실태를 살폈다.
특히 지난 16일 자원순환시설 대형 화재로 소방대응 2단계가 발령됐던 화성시 정남면의 화성정남119안전센터를 방문해 진화 노고를 격려하고 현장 보고를 받았다.
추 지사는 "공업지대가 밀집한 경기도 특성상 화재나 유독가스 유출 우려가 큰데 지난 화재 당시 빠르게 대응해 민가 피해를 막아냈다"며 "유류탱크 접지 장치 설치 의무화 등 정전기 사고 방지를 포함한 재발 방지 제도 개선안을 조속히 마련하라"고 당부했다.
경기도는 도민들이 안전하고 편안한 한가위를 보낼 수 있도록 24일부터 27일까지 ▲민생안정 ▲안전·보건 ▲문화·복지 ▲교통·편의 등 4대 분야를 중심으로 '2026년 추석 종합대책'을 추진한다.
1141world@newspim.com