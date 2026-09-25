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[뉴스분석] 尹에 앞서 출발했던 李 지지율…취임 1년 지나 급락하며 尹 수준으로

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  • 이재명 대통령 지지율이 25일 16개월차에 급락했다
  • 한국갤럽 격차는 31%p서 3%p로 좁혀졌다
  • 리얼미터는 24.5%p 격차가 역전됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국갤럽 취임 후 첫 조사 31%p 격차에서 16개월 차 3%p로
같은 기간 리얼미터 24.5%p 격차에서 尹보다 낮아져
尹, 취임 초 급락 뒤 30%대 횡보…李는 12개월차 이후 급락

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 대통령 취임 직후부터 1년까지의 기간 동안 윤석열 전 대통령을 크게 웃돌던 이재명 대통령의 국정 지지율이 최근 4개월 사이 가파르게 하락하면서 동일 시점의 두 대통령 간 지지율 격차가 크게 좁혀졌다.

한국갤럽을 기준으로 취임 12개월차까지 31%포인트(p)에 달했던 이 대통령과 윤 전 대통령의 지지율 격차는 16개월차 들어 3%p까지 줄었다. 리얼미터 조사에서는 취임 12개월차 24.5%p였던 격차가 역전돼 이 대통령 지지율이 오히려 윤 전 대통령보다 2.8%p 낮아졌다.

25일 뉴스핌이 이 대통령과 윤 전 대통령 취임 직후부터 16개월차까지의 여론조사 추이를 비교한 결과, 두 대통령은 지지율 하락 시점에서도 뚜렷한 차이를 보였다. 취임일부터 30일 단위로 구간을 나눠 한국갤럽과 리얼미터의 각 구간 마지막 조사 결과를 비교했다.

◆1년간 20~30%p 벌어졌던 격차…4개월 만에 급격히 좁혀져

한국갤럽에서 이 대통령의 취임 1개월차 지지율은 65%로 윤 전 대통령 당시 53%보다 12%p 높았다. 이후 격차는 2개월차 27%p, 3개월차 35%p까지 벌어졌다.

취임 1년이 지난 12개월차에도 이 대통령은 64%를 기록해 윤 전 대통령의 33%를 31%p 앞섰다.

그러나 이후 흐름이 급변했다. 이 대통령 지지율은 13개월차 51%, 14개월차 49%, 15개월차 42%를 거쳐 16개월차 37%까지 떨어졌다. 같은 기간 윤 전 대통령은 35%, 34%, 33%, 34%로 30%대 중반에서 큰 변동 없이 움직였다.

이에 두 대통령 간 격차도 12개월차 31%p에서 13개월차 16%p, 14개월차 15%p, 15개월차 9%p를 거쳐 16개월차에는 3%p까지 줄었다.

리얼미터 조사에서도 비슷한 흐름이 나타났다.

이 대통령은 1개월차 62.1%로 윤 전 대통령 당시 48.0%를 14.1%p 앞섰다. 12개월차에도 이 대통령 59.1%, 윤 전 대통령 34.6%로 24.5%p의 격차가 유지됐다.

그러나 이 대통령 지지율은 이후 46.5%, 42.7%, 38.0%를 거쳐 16개월차 34.8%까지 떨어졌다. 같은 시점 윤 전 대통령은 39.8%, 38.4%, 36.6%, 37.6%를 기록했다.

12개월차 24.5%p였던 격차는 13개월차 6.7%p, 14개월차 4.3%p, 15개월차 1.4%p로 줄었고 16개월차에는 이 대통령이 윤 전 대통령 당시보다 2.8%p 낮아졌다.

윤석열 전 대통령과 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)가 2024년 4월 29일 서울 용산구 대통령실 청사에서 영수회담을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=대통령실]

◆尹은 취임 초 급락 후 횡보…李대통령은 1년 뒤 낙폭 집중

두 대통령은 지지율 하락 시점에서도 차이를 보였다. 윤 전 대통령은 취임 직후 지지율이 급격히 떨어진 뒤 30%대에서 장기간 횡보했다.

한국갤럽 기준 윤 전 대통령 지지율은 1개월차 53%에서 2개월차 37%, 3개월차 24%로 두 달 만에 29%p 떨어졌다. 이후 12개월차 33%, 16개월차 34%로 큰 변화가 없었다.

반면 이 대통령은 취임 초 50~60%대 지지율을 유지했고 12개월차에도 64%를 기록했다. 이후 13개월차부터 하락세가 가팔라졌다.

한국갤럽에서 이 대통령은 12개월차 64%에서 16개월차 37%로 4개월 사이 27%p 하락했다. 같은 기간 윤 전 대통령은 33%에서 34%로 1%p 올랐다.

리얼미터에서도 이 대통령은 12개월차 59.1%에서 16개월차 34.8%로 24.3%p 떨어졌다. 반면 윤 전 대통령은 같은 기간 34.6%에서 37.6%로 3.0%p 상승했다.

취임 1개월차부터 16개월차까지 전체 낙폭도 이 대통령이 더 컸다.

한국갤럽에서는 이 대통령이 65%에서 37%로 28%p 하락했고 윤 전 대통령은 53%에서 34%로 19%p 떨어졌다. 리얼미터에서는 각각 27.3%p, 10.4%p 하락했다.

◆이 대통령 지지율 20%p 넘게 빠질 때 민주당은 5%p 안팎 하락

최근 이 대통령의 지지율 하락 폭이 민주당 지지율보다 크게 나타난 점도 눈에 띈다.

한국갤럽에서 이 대통령 지지율은 12개월차 64%에서 16개월차 37%로 27%p 하락했다. 같은 기간 민주당 지지율은 45%에서 40%로 5%p 떨어졌다.

이에 취임 1개월차에는 이 대통령 지지율이 민주당 지지율보다 19%p 높았지만 16개월차에는 이 대통령 37%, 민주당 40%로 오히려 대통령 지지율이 3%p 낮아졌다.

리얼미터에서도 같은 흐름이 나타났다. 12개월차부터 16개월차까지 이 대통령 지지율은 59.1%에서 34.8%로 24.3%p 떨어진 반면 민주당은 44.9%에서 40.2%로 4.7%p 하락하는 데 그쳤다.

취임 1개월차에는 이 대통령 62.1%, 민주당 53.8%로 대통령 지지율이 8.3%p 높았지만 16개월차에는 이 대통령 34.8%, 민주당 40.2%로 민주당이 5.4%p 높았다.

한국갤럽은 전화면접 방식, 리얼미터는 무선 RDD(무작위 전화걸기) 표집틀 기반 ARS(자동응답) 방식으로 각각 조사됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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