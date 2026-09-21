전국 광역 단체장 9월 21일 일정

AI 핵심 요약beta
- 대구·경북·충북 등 9개 시도지사가 15일 추석 민생행사와 회의를 했다.
- 추경호 대구시장은 간부회의 뒤 복지시설을 방문했다.
- 박찬대 인천시장과 추미애 경기지사도 민생현장과 협의회를 가졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추경호 대구광역시장
- 간부회의(8:40 산격청사 대회의실)
- 농지 전수조사 관련 농업인 간담회(10:00 산격청사 제1회의실)
- 추석맞이 복지시설 방문 행사(14:00 영락양로원)
▲이철우 경북도지사
- A사 투자양해각서 체결식(10:00 김천시청)
- 2026 추석 명절 민생 현장 방문(12:00 문경 점촌전통시장)
- 도지사 청렴 수다+톡(Talk) 간담회(15:30 접견실)
- 추석 명절 종합대책 부시장부군수 영상회의16:30 영상회통실)
▲신용한 충북지사
-확대간부회의(09:00 대회의실)
-추석 맞이 장보기 행사(10:40 육거리시장)
-도정구상 실국장 브라운백미팅(11:50 회의실 1,2)
-한국가스공사 장학금 지원사업 협약식(16:00 여는마당)
▲이원택 전북지사
- 간부회의(09:00 회의실)
- 배회감자기 보급 사업비 기탁식 (13:10 회의실)
- 전북특별자치도 문해교육 한마당 (13:30 공연장)
- 수소모빌리티 검사센터 구축을 위한 업무협약 (14:30 회의실)
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-신임 강원경제자유구역청장 임용장 수여식(09:30 통상상담실)
-신규 공무원 임용장 수여식 (10:00 신관 대회의실)
-돌봄재정 획기적 확대 공동대응 간담회(15:00 통상상담실)
▲전재수 부산시장
- <부산 구석구석 시민 일상을 바꾸다> 구군 현장방문(10:00 서구·영도구 일원)
- 이동플랫폼노동자 권리보호를 위한 시민대토론회(14:10시의회 대회의실)
- 민생 100일 동행간담회-부산청년 첫경력+ 일자리 공감Talk (15:10 청년두드림센터)
- 부산관광미래네트워크 10주년 기념 관광마이스 라운드테이블(17:30 호텔농심)
▲박완수 경남지사
- 폭우피해지역 직원성금 전달식( 08:50 접견실)
- 실국본부장 회의(09:00 도정회의실)
- 면담(10:30 접견실)
- 추석명절 민생현장 방문(12:10 통영 중앙전통시장, 통영소방서, 거제지역자활센터)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 삼성전자-플랙트그룹 광주공장 착공식
- NH농협은행 빛고을장학재단 장학금 기탁식
▲박찬대 인천시장
- 추석 명절 민생현장 방문 (09:30)
- 51주년 민방위 창설 기념행사 (14:00)
- 인천 사회복지공동 모금회 사업비 전달식 (15:00)
- 2026 제1회 인천 재정 전략회의 (15:30)
▲추미애 경기도지사
- 경기도-더블어민주당 예산정책협의회(10:30 북부청사 상황실)
- 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회(16:00 수원시)
[전국 종합=뉴스핌]
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