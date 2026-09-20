U-20 여자축구, 월드컵 8강서 이탈리아에 1-3 패배…4강 진출 무산

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-20 여자대표팀이 19일 이탈리아에 1-3으로 졌다.
- 16년 만의 월드컵 4강 도전은 8강에서 멈췄다.
- 이하은이 추격골을 넣었지만 역전은 하지 못했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 20세 이하(U-20) 축구대표팀의 16년 만의 월드컵 4강 도전이 8강에서 멈췄다.
박윤정 감독이 이끄는 한국은 19일 폴란드 소스노비에츠 아레나에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 8강전에서 이탈리아에 1-3으로 패했다.
조별리그에서 1승 1무 1패로 C조 2위를 차지한 한국은 16강에서 남미의 강호 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 2014년 캐나다 대회 이후 12년 만에 8강 무대를 밟았다. 이탈리아까지 넘었다면 역대 최고 성적인 3위를 기록했던 2010년 독일 대회 이후 16년 만에 준결승에 오를 수 있었지만 마지막 고비를 넘지 못했다.
한국은 전반 16분 먼저 실점했다. 지아다 펠레그리노 치모가 왼쪽에서 올린 크로스를 카렌 아피아가 헤더로 연결해 골망을 흔들었다.
반격에 나선 한국은 전반 43분 균형을 맞췄다. 정다빈의 프리킥이 왼쪽 골대를 맞고 나온 뒤 한민서가 경합 끝에 공을 연결했고, 이하은이 오른발로 밀어 넣어 1-1을 만들었다.
그러나 후반 시작 3분 만에 다시 리드를 내줬다. 코너킥 상황에서 아피아가 왼발 발리슛으로 자신의 두 번째 골을 터뜨렸다. 이탈리아는 후반 18분 파올라 파다가 페널티아크 정면에서 왼발 중거리 슛까지 성공시키며 3-1로 달아났다.
한국은 선수 교체를 통해 공격에 힘을 싣고 만회골을 노렸지만 더 이상 이탈리아의 골문을 열지 못했다. 12년 만에 8강 진출이라는 성과를 거둔 박윤정호는 준결승 문턱에서 이번 대회 여정을 마무리했다.
wcn05002@newspim.com