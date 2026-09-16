신안 임자도↔서울 직통버스 21일부터 운행

AI 핵심 요약beta
- 신안군이 16일 임자도와 서울 잇는 직통버스를 21일 개통한다고 밝혔다.
- 임자 대광서 센트럴시티까지 하루 왕복 1회 운행하며 환승 불편이 줄 전망이다.
- 21일부터 30일까지는 기존 요금 적용, 10월 1일부터 정상 운임을 받는다.
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군 임자도와 서울을 잇는 직통 시외버스가 추석 명절을 앞두고 운행을 시작한다.
신안군은 임자 대광에서 서울 센트럴시티터미널까지 금호고속 직통 노선이 오는 21일부터 운행된다고 16일 밝혔다.
이번 노선은 하루 한 차례 왕복 운행하며 임자 대광에서 오전 8시50분 출발한다. 그동안 임자도 주민들이 서울로 이동하려면 지도 등에서 환승해야 했던 불편이 줄어들 전망이다.
군은 지난 7월부터 금호고속과 노선 종점을 임자까지 연장하는 방안을 협의해 왔으며 최종 협의를 마무리했다.
개통 초기인 21일부터 30일까지는 임자 대광과 진리 이용객도 '지도↔서울 승차권'을 발권해 해당 승차지에서 탑승할 수 있다. 이 기간 운임은 기존 지도↔서울 요금인 3만9600원이 적용된다.
10월 1일부터는 출발지에 따른 정상 운임이 적용된다. 임자 대광에서 서울까지는 4만6700원이며 티머니GO 앱이나 임자 대광 버스 대합실에서 예매할 수 있다. 임자 진리 출발 요금은 4만5800원으로 티머니GO에서만 예매할 수 있다.
김태성 신안군수는 "직통 노선 운행으로 도서지역 주민들의 대중교통 이용 불편이 크게 해소될 것"이라며 "군민의 보편적 이동권을 보장하고 섬 주민들의 삶의 질을 높일 수 있도록 교통망 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com