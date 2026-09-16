진도군, 백조호수공원, 가을꽃으로 물든다

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 16일 백조호수공원 가을꽃 행사를 밝혔다.
- 21일부터 10월 5일까지 4.4km 꽃길을 운영한다.
- 공연·포토존·편의시설로 가족 관람객을 맞는다.
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[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군 백조호수공원 일대가 코스모스 등 가을꽃으로 물든다.
진도군 공원관리사업소는 16일 백조호수공원과 나리방조제 일원에서 오는 21일부터 10월 5일까지 15일간 '2026년 백조호수공원 가을꽃 행사'를 운영한다고 밝혔다.
행사 구간은 백조호수공원에서 나리방조제까지 이어지는 4.4km 산책로다. 코스모스를 비롯한 가을꽃을 따라 진도의 가을 풍경을 즐길 수 있도록 조성했다.
본행사는 10월 3일부터 5일까지 사흘간 열린다. 음악극과 갈라콘서트 등 공연을 비롯해 비눗방울 마술쇼와 통기타 공연 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램이 마련된다. 봄꽃 행사에서 호응을 얻었던 꽃길 관람버스도 운영된다.
관람객 편의도 강화했다. 거동이 불편한 방문객을 위한 휠체어 대여 서비스를 새롭게 도입하고 진도군 특산품 판매장도 운영한다. 어린이부터 어르신까지 세대별로 즐길 수 있는 맞춤형 포토존도 조성한다.
특히 '꽃보다 어여쁜 울엄마' 등 가족의 정을 담은 문구를 활용한 포토존을 마련해 방문객들이 추억을 남길 수 있도록 했다.
진도군은 지난 7월 14일 코스모스 파종을 시작으로 제초와 관수 작업을 이어오며 행사장 관리에 힘을 쏟았다. 앞서 열린 봄꽃 행사에는 나들이 기간을 포함해 약 6000명이 방문했다.
진도군 공원관리사업소 관계자는 "모든 세대가 안전하고 편안하게 가을꽃을 즐길 수 있도록 세심하게 준비하고 있다"며 "가족과 함께 백조호수공원의 꽃길을 걸으며 소중한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com