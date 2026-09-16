컴투스홀딩스 신작 2종, '도쿄게임쇼 2026' 출품

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스가 16일 TGS 2026에 신작 2종을 출품했다.
- 페이탈 클로는 액션·탐험, 스페이스 리볼버는 퍼즐을 선보였다.
- 두 게임은 현장에서 체험 가능하고 출시 확대도 앞뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현장서 최신 빌드 시연 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스홀딩스의 신작 '페이탈 클로(Fatal Claw)'와 '스페이스 리볼버(Space Revolver)'가 일본 최대 게임 전시회 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에 참가한다.
컴투스홀딩스는 두 게임을 오는 17일부터 21일까지 일본 치바현 마쿠하리 메세에서 열리는 TGS 2026에 출품한다고 16일 밝혔다.
지난달 PC 스팀 버전으로 출시된 '페이탈 클로'는 한국콘텐츠진흥원 한국공동관을 통해 전시된다. '스페이스 리볼버'는 충남콘텐츠코리아랩이 마련한 부스에서 선보인다.
엔데브게임즈가 개발한 '페이탈 클로'는 PC·콘솔 기반 액션 메트로배니아 게임이다. 지난달 PC 스팀 버전 출시를 시작으로 향후 콘솔 플랫폼으로 서비스를 확대할 예정이다.
컴투스홀딩스는 이번 TGS에서 현지 이용자와 업계 관계자들을 대상으로 '페이탈 클로'의 액션과 탐험 콘텐츠를 소개한다.
하반기 글로벌 출시를 앞둔 '스페이스 리볼버'도 최신 빌드를 공개한다. MK스튜디오가 개발 중인 퍼즐 게임으로 공간을 회전시키고 중력을 활용해 주변 사물을 움직이며 퍼즐을 해결하는 방식이 특징이다.
이번 TGS에서는 새로운 행성 스테이지와 초반 스토리 컷신이 추가된 버전을 선보인다. 사용자환경(UI)과 사운드 등도 개선했다. 두 게임 모두 전시 현장에서 직접 체험할 수 있다.
flurry327@newspim.com