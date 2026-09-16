창원시, 청년 자립·정착 지원 확대…일경험·문화공간·회복 지원

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 16일 청년 정착 지원책을 확대했다.
- 학자금 상환·청년통장 개편 등 자립을 돕는다.
- 일 경험·창업·고립청년 지원도 강화했다.
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고립 청년 상담과 일상 회복 프로그램
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 일자리와 주거, 문화가 갖춰져야 청년은 지역에 머문다. 경남 창원시가 부채 부담 완화부터 일 경험과 고립·은둔 청년 지원까지 정책 범위를 넓힌다.
시는 청년의 경제적 자립과 사회 진출, 문화생활 지원을 통해 지역 정착 기반을 강화하고 있다고 16일 밝혔다.
시는 민선 9기 주요 사업으로 학자금 대출 원금 상환 지원과 청년통장 개편을 추진한다. 권역별 청년공간을 운영하고 일 경험, 창업교육, 고립·은둔 청년의 일상 회복도 지원한다.
시는 2027년부터 국내 대학을 졸업하고 창원에 거주하면서 관내 중소기업에 1년 이상 재직 중인 청년을 대상으로 학자금 대출 원금 상환을 지원할 계획이다.
한국장학재단 학자금 대출 잔액이 있는 청년 가운데 연간 100명을 선정해 1인당 최대 200만 원을 지원한다. 실제 상환액을 확인한 뒤 한국장학재단 대출계좌의 원금을 차감하는 방식이다.
시는 지난 8월 사업 추진계획을 수립하고 사회보장제도 신설 협의를 요청하는 등 시행 절차를 진행하고 있다.
저소득 근로청년의 자산 형성을 돕는 청년내일통장은 '청년행복더하기 통장'으로 개편한다. 청년이 매월 15만 원을 저축하면 시가 같은 금액을 적립해 2년 만기 때 720만 원, 3년 만기 때 1080만 원에 이자를 더해 지급하는 방식이다.
시는 매년 400명을 신규 선발하고 금리 혜택을 확대할 계획이다. 올해 신규 가입자는 10월 모집한다. 청년이 생활권 가까이에서 배우고 교류할 수 있도록 청년비전센터 진해관과 마산관도 운영한다.
지난 3월 문을 연 진해관은 문화 프로그램을 6월 개소한 마산관은 취·창업 프로그램을 중심으로 운영한다. 진해관에서는 문화체험과 콘텐츠 기획을, 마산관에서는 인공지능 마케팅과 로컬브랜딩 교육 등을 진행한다.
스펀지파크와 가로수길에서는 청년예술인 창작활동과 팝업스토어, 프리마켓 등을 지원한다. 하반기 스펀지파크에는 청년예술인 6개 팀이 입주했으며 문화공간 이용자는 1만5000여 명으로 집계됐다.
지난 6월 열린 청년 스포츠 팝업 페스타에는 청년과 방문객 약 1000명이 참여했다. 중소기업 재직 청년의 스포츠 활동과 경기 관람을 돕는 청년 스포츠패스도 운영한다. '바로슥 클래스-주말 플레이리스트'에서는 음악·미술·독서 등 프로그램을 통해 청년의 취미 활동과 교류를 지원한다.
'2026년 창원 청년주간'은 오는 20일까지 창원·마산·진해에서 열린다. 'Youth First in 창원'을 주제로 토크콘서트, 가로수길 청년축제, 유스퍼스트런, 청년가요제 등이 진행된다.
시는 2027년부터 2030년까지 6억 원을 들여 가로수길 청년 문화 거점 조성사업도 단계적으로 추진한다. 청년 문화예술 프로그램과 정기 행사, 스펀지파크 공간 개선, 민간 문화거점 조성, 청년 페스티벌 등이 주요 사업이다.
청년 일 경험 지원사업은 지역 기업·단체와 미취업 청년을 연결해 초기 경력 형성과 취업 역량 강화를 돕는다. 올해 지원 규모는 70명이다.
시는 참여 기업에 인건비와 멘토수당을, 청년에게 교통비와 근로 유지 인센티브를 지원한다. NC다이노스·경남FC와 연계한 프로스포츠 청년인턴십과 대학일자리플러스센터 연계 취업상담도 운영한다.
방학 기간 대학생 공공분야 아르바이트는 연간 230명 규모로 진행한다. 창업 분야에서는 청년 예비창업가 등 20개 팀, 24명이 브랜딩과 사업계획서 작성, 인공지능 마케팅 교육에 참여했다. 시는 지난 6월 창업 오디션을 통해 우수 발표 5개 팀을 선정하고 심화 멘토링을 지원했다.
고립·은둔 청년 지원사업인 '세상 밖으로 한 걸음, 온:청'은 대상자 발굴과 상담, 일상 회복, 진로·자립 지원을 연계한다. 시는 지난 8월 마산종합사회복지관 등 11개 기관과 협력체계를 구축했다. 대면 상담이 어려운 청년을 위해 온라인 '마음상담소'도 운영한다.
청년도전지원사업은 장기간 취업이나 교육, 직업훈련에 참여하지 않은 청년의 구직 의욕 회복을 돕는다. 올해 단기 30명, 중기 75명, 장기 35명 등 모두 140명을 지원한다. 장기 과정은 25주 동안 상담과 진로 탐색, 직무 체험 등으로 진행됐다. 시는 지난 1일 장기 과정 참여자 수료식을 열었다.
강기윤 시장은 "청년이 원하는 일을 하고 생활 부담을 덜면서 문화를 누릴 수 있어야 창원에서 미래를 그릴 수 있다"며 "학자금 상환 지원 등 정책을 구체화하고 현장 의견을 반영하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com