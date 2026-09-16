최휘영 장관, '한·중앙아시아 정상회의' 계기 투르크메니스탄 문화부 장관과 면담

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 16일 투르크메니스탄 문화부 장관을 만났다.
- 양국은 국립중앙도서관서 문화교류 확대 방안을 논의했다.
- 국립아시아문화전당은 투르크메니스탄과 MOU를 체결했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 9월 16일 오전, 국립중앙도서관에서 투르크메니스탄 문화부 구르반미라트 시흐미라도비치 미라달리예프(Gurbanmyrat Shyhmyradovich Myradalyyev) 장관을 만나 한국과 투르크메니스탄의 문화교류 확대를 위한 협력 방안을 모색했다.
올해 처음 열린 '한-중앙아시아 정상회의(9. 14.~16.)'를 계기로 마련한 이번 면담에서 양국 장관은 양국의 문화교류 확대가 필요하다는 점에 공감대를 형성했다.
투르크메니스탄 문화부 장관은 "최근 인기가 높아지고 있는 문학 분야 교류와 관광을 통한 인적 교류가 확대"되기를 바란다고 언급했다. 최 장관은 "문학은 양국의 문화를 더욱 이해할 수 있는 기반"이라며, "이번 계기를 통해 한국과 투르크메니스탄 간 문화 분야 협력이 더욱 활발해지고 양국의 우호 관계도 더욱 확대되길 바란다"라고 밝혔다.
◆국립아시아문화전당과 투르크메니스탄 국립문화센터 문화협력 양해각서 체결
한편, 국립아시아문화전당은 이번 '한-중앙아시아 정상회의'를 계기로, '투르크메니스탄 문화의 날' 행사를 개최하고, 투르크메니스탄 국립문화센터와 문화협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 이를 통해 한국과 투르크메니스탄 간 문화 분야 협력을 강화해 나갈 예정이다.
jyyang@newspim.com