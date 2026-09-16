이레, 초록뱀엔터테인먼트와 전속계약…유인나·이상이와 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 배우 이레가 16일 초록뱀엔터와 전속계약을 맺었다.
- 초록뱀은 이레의 연기력과 잠재력을 높이 평가했다.
- 이레는 드라마·영화서 활약하며 입지를 넓혀왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이레가 초록뱀엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.
초록뱀엔터테인먼트는 16일 이레와의 전속계약 체결 소식을 알리며 "탄탄한 연기력과 무궁무진한 매력을 지닌 보석 같은 배우 이레와 함께하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 활약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
이레는 아역 시절부터 꾸준히 작품 활동을 이어오며 자신만의 연기 색을 구축해왔다. tvN '알함브라 궁전의 추억', KBS2 '안녕? 나야!', tvN '무인도의 디바'를 비롯해 넷플릭스 '지옥', '지옥 시즌2', tvN '신사장 프로젝트' 등 다양한 장르의 작품에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.
또한 영화 '반도', '이상한 과자 가게 전천당', '괜찮아 괜찮아 괜찮아!' 등에 출연하며 작품마다 캐릭터에 녹아드는 섬세한 연기로 존재감을 드러냈다.
초록뱀엔터테인먼트에는 유인나, 이상이, 최미나수 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com