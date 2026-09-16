박춘선 시의원, 서울교육 안전예산 점검··· "사고 뒤 수습보다 예방이 먼저"

AI 핵심 요약beta
- 박춘선 서울시의원은 14일 교육안전위에서 안전예산 집행 점검했다.
- 그는 예산이 학교 현장 위험요인 감소로 이어져야 한다고 강조했다.
- 사고 대응보다 예방 중심의 안전정책이 필요하다고 밝혔다.
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실제 현장 안전 강화의 필요성 제기
학생과 교직원 안전을 위한 예방 정책 강조
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 안전예산은 편성에 그치지 않고 학교 현장에서 실제로 작동해야 한다는 지적이 나왔다.
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 14일 서울시교육청 신청사에서 열린 '2026년 제2회 서울특별시교육청 교육안전위원회 정기회'에 참석해 서울교육의 안전정책 추진 상황과 2027년도 안전 분야 예산 방향을 점검했다.
서울시교육청 교육안전위원회는 '서울특별시교육청 교육안전 기본 조례' 제15조에 따라 교육안전 관련 주요 정책과 사업, 유관기관 협력, 조사·연구, 관련 예산 현황 등을 심의·자문·권고하는 기구다.
이날 회의에서는 '2026년 안전총괄담당관 주요 업무 추진 보고'와 '2027년 안전총괄담당관 본예산(안) 요구 현황'이 주요 안건으로 다뤄졌다. 참석 위원들은 올해 추진 중인 안전사업을 점검했다. 이를 바탕으로 내년도 예산 편성 방향도 살폈다.
박 의원은 이 자리에서 교육안전 정책이 계획 수립이나 예산 확보에 그치지 않고, 실제 학교 현장의 위험요인을 줄이는 결과로 이어져야 한다고 강조했다. 특히 사고 발생 후 수습하는 방식에서 벗어나 학교별 위험요인을 사전에 파악하고 필요한 예방사업에 재원을 우선 투입하는 체계가 필요하다고 밝혔다.
2027년도 안전 분야 본예산과 관련해서는 기존 사업을 관행적으로 반복하기보다 학교 현장의 수요와 위험도, 사업의 실효성을 기준으로 우선순위를 정해야 한다고 강조했다. 아울러 편성된 예산이 실제 학생과 교직원의 안전 개선으로 이어지는지 사업별 성과를 지속적으로 점검할 필요가 있다고 덧붙였다.
박춘선 의원은 "시설과 제도뿐 아니라 학생·교직원 등 학교 구성원의 '사람 안전'을 중심에 둔 예방 중심의 안전정책이 필요하다"며 "사고가 발생한 뒤 대응하기보다 위험을 미리 살피고 예방해, 학생이 안심하고 배우고 학부모가 믿고 학교에 보낼 수 있는 환경을 만드는 것이 '이로운 교육'의 출발점"이라고 말했다.
windy@newspim.com