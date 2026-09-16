광명시, 시민 정신건강 치료비 지원...1인당 연 20만원

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 16일 정신건강 치료비 지원을 시작했다.
- 우울·불안 등 치료 시민에 연간 최대 20만 원을 준다.
- 광명시민 누구나 신청 가능하며 선착순으로 지원한다.
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소득·연령 제한 없이 광명시민 누구나 신청 가능...입원비 제외
박승원 시장 "적기 치료받는 환경 조성...마음건강 지원 확대"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 정신건강 문제로 어려움을 겪는 시민들의 경제적 부담을 덜고 조기 치료를 돕기 위해 정신건강 치료비를 지원한다.
광명시는 우울, 불안, 트라우마 등의 정신건강 질환으로 올해 정신건강의학과 치료를 받은 시민에게 1인당 연간 최대 20만 원까지 치료비를 지원한다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업은 치료비 부담을 낮춰 정신건강 문제를 조기에 발견·치료하고 시민들이 일상을 안정적으로 회복할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 치료비 발생일과 신청일 기준으로 광명시에 주민등록을 두고 있는 시민이다. 연령이나 소득 수준과 관계없이 누구나 신청할 수 있다.
정신건강의학과에서 우울증, 불안장애 등 정신건강 관련 질환으로 진료를 받은 경우 진찰료·약제비·검사비 등의 급여 본인부담금과 비급여 검사료 항목을 지원한다. 다만 입원비는 지원 대상에서 제외된다.
지원 금액은 1인당 연간 20만 원 한도이며 올해 예산이 소진될 때까지 선착순 운영된다.
신청을 희망하는 시민은 광명시정신건강복지센터로 먼저 전화 문의한 후 안내받은 구비서류를 준비해 센터를 방문 접수하면 된다. 제출 서류 심사를 거쳐 지원금이 지급된다.
박승원 광명시장은 "정신건강은 필요한 순간에 주저 없이 치료받을 수 있는 환경을 조성이 가장 중요하다"며 "시민 누구나 마음의 어려움을 혼자 감당하지 않고 적절한 도움을 받아 일상을 회복할 수 있도록 정신건강 지원 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 광명시정신건강복지센터는 정신장애 당사자 회복지원, 정신건강 조기 발견·예방, 생애주기별 정신건강 증진 교육, 인식개선 홍보·캠페인 등 다양한 프로그램을 운영 중이며 광명시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.
1141world@newspim.com