추영우, 공대 너드남 변신…'연애박사'로 설렘 소환

AI 핵심 요약beta
- 추영우가 10월 5일 첫 방송되는 연애박사에 출연했다.
- 추영우는 연애 서툰 공대 박사과정생 박민재를 맡았다.
- 김소현과 로봇연구실 청춘 로맨스를 그린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 추영우가 연애에는 서툴지만 연구에는 누구보다 진심인 공대 너드남으로 변신한다.
오는 10월 5일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 측은, 기계공학과 로봇공학 박사과정생 '박민재'로 분한 추영우의 첫 스틸컷을 공개했다. 달달한 로맨스부터 남모를 상처를 지닌 청춘의 변화무쌍한 얼굴로 시청자들의 설렘을 소환할 추영우의 활약에 기대가 쏠린다.
'연애박사'는 고등학교 때 수영선수였지만 병으로 한 쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재(추영우)와, 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 임유진(김소현)의 이야기를 그린다. 로봇 연구실에서 피어난 맵고 쓰고 달콤한 로맨스, 그리고 우리가 미처 몰랐던 대학원생들의 다채로운 일상이 설렘 속 따스한 웃음을 선사한다. 무엇보다 사랑이 서툰 두 청춘의 희로애락을 그려낼 추영우, 김소현의 만남은 첫 방송을 더욱 기다려지게 한다.
그런 가운데 공개된 사진 속 병원을 찾은 박민재의 모습이 눈길을 끈다. 검사 결과를 기다리는 듯한 얼굴에는 어딘가 긴장한 기색이 역력하다. 병으로 오른쪽 다리를 잃고 수영선수의 꿈을 접게 된 박민재. 로봇공학이라는 새로운 삶을 찾아, 잃어버린 다리를 되찾고 싶다는 희망 하나로 공부를 시작한 그에게 어떤 사연이 있을지 궁금해진다.
이어 로봇 연구에 열중하는 박민재의 모습도 포착됐다. 조금 느리지만 성실하게 연구를 이어가는 그의 일상은 오직 공부와 일로 가득하다. 뛰어난 두뇌에 빼어난 외모를 지닌 공대 남신이지만, 연애는 담쌓고 연구에만 전념해온 박사과정생. 생각이 많고, 상처에 대한 두려움도 큰 그가 의류학과에서 전과한 석사과정생 임유진과 얽히며 변화를 마주하게 된다고. 과연 서툴지만 추진력 강한 임유진을 마주한 박민재의 인생이 어떤 전환점을 맞이하게 될지 궁금해진다.
추영우는 '연애박사'를 선택한 이유에 대해 "처음 대본을 읽고 굉장히 담백한 이야기라고 생각했다. 특별한 사건을 앞세우기보다 각자의 이유로 한 번씩 길을 잃어본 두 사람이 만나 서로 앞으로 나아갈 힘을 얻는 과정이 좋았다"라면서 "안판석 감독님과 김소현 배우이기에 선택하지 않을 이유가 없었고, 많은 것을 배울 수 있겠다는 생각이 들었다"라고 전했다.
ENA 새 월화드라마 '연애박사'는 10월 5일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.
moonddo00@newspim.com