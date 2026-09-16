CGV, 린킨 파크 '언섀터' 단독 상영…SCREENX·4DX로 만난다

AI 핵심 요약beta
- CGV가 30일과 10월 3일 린킨 파크 다큐를 단독 상영했다
- '언섀터'는 7년 만의 활동 재개와 공연 과정을 담았다
- SCREENX·4DX·통합관 상영하며 포스터를 증정했다
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상파울루 공연·아카이브 영상 담아
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 록 밴드 린킨 파크(LINKIN PARK)의 여정을 담은 '언섀터(UNSHATTER)'를 오는 30일과 10월 3일 SCREENX·4DX·통합관에서 단독 상영한다고 16일 밝혔다.
'언섀터'는 7년의 공백 이후 다시 음악 활동에 나선 린킨 파크의 과정을 담은 작품이다. 2022년 스튜디오 세션부터 2024년 11월 브라질 상파울루 공연까지 아카이브 영상과 라이브 공연, 멤버 및 팬 인터뷰 등을 담았다. 린킨 파크 멤버 조 한(Joe Hahn)이 연출에 참여했다.
본편 전 구간은 SCREENX 포맷으로 제작됐다. 스튜디오 작업과 리허설, 라이브 공연 등을 3면 스크린으로 구성했으며 공연 장면에서는 무대와 객석이 좌우 화면까지 확장된다.
4DX 상영에서는 음악의 분위기와 템포에 맞춰 모션과 환경 효과를 적용했다. 멤버들의 이야기와 창작 과정은 비교적 섬세한 움직임으로, 상파울루 공연 장면은 음악과 퍼포먼스에 맞춘 효과로 구성했다. SCREENX와 4DX를 결합한 통합관에서도 상영한다.
개봉 1주차 관람객에게는 A3 포스터를 선착순으로 증정한다.
상영 극장은 CGV강남, 대구, 대전터미널, 서면, 영등포타임스퀘어, 왕십리, 용산아이파크몰 등 7곳이다. 예매는 16일부터 순차적으로 열린다.
장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "'언섀터'는 린킨 파크의 새로운 여정과 라이브 공연을 기술 특별관에서 경험할 수 있는 작품"이라며 "SCREENX와 4DX를 통해 음악과 공연을 몰입감 있게 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.
영화 사운드트랙 앨범 'Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo)'은 오는 25일 발매될 예정이다.
taeyi427@newspim.com